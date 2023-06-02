造星V｜肌肉擔當亨仔演出感動全場 C Plus退賽 造就Hayson入60強 (23:32)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（2日）播出一集，32號參賽者﹑26歲的亨仔（陳鎮亨）是「造星」的肌肉擔當，相當大隻，雖然他喜歡唱歌，他以前參加比賽都未能入圍，令他打擊很大，之後放下音樂，但之後他玩街頭音樂，盼得到別人認同。

到正式比賽，亨仔一身背心騷肌﹑綁頭巾兼便服造型，自彈自唱《寂寞先生》，成件事反差甚大，但亨仔唱得投入，飆高音方面亦獲3位評判讚賞，給予藍燈直接躋身60強，當中陳詠燊（Sunny）更站立起身拍掌，亨仔表演完後也禁不住爆喊，後台的4位導師包括陳健安和韋羅莎忍不住流淚，亨仔哽咽說：「因為我細個畀人話唱歌唔好聽，講咗好耐，跟住我參加比賽只有中學歌唱比賽，及一次大專賽，全部都唔入圍，而今次竟然入圍，同埋3位評判全藍燈，所以多謝你哋。」

Sunny說：「佢未飆高音我已經撳咗燈，我好欣賞我自己，我覺得佢成個氣場，就係『寂寞先生』入晒戲，佢呢個造型贏咗㗎喇，加埋佢呢把聲同才華，唔飆（高音）我都畀佢㗎喇，點知佢飆埋好犀利；第二樣我好感動嘅係唱完後，我想肯定一下，佢係香港參賽者，呢樣我好感動，香港人真係可以好勁；第3佢啱啱喊到咁，搞到我都眼濕濕，我都經歷過多番失敗，所有人都睇唔起你，到最後有一刻，有個spot light喺你度嗰種感覺，我明呀，我好感動，所以你要繼續努力。」

另外，今晚其中一位參賽者C Plus原本躋身60強，不過他最後決定退選，因為他要兼顧奧運賽事，所以最後他自私一點選擇退選，而最後一個60強席位，由17號Hayson（郭澧羲）奪得，Hayson聞言爆喊，他視C Plus為「救命恩人」：「好似奇蹟咁，我會更加努力。」

（即時娛樂）