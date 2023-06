姜濤宣布8‧3起亞博開3場個人演唱會︰由我自訂 存在意義 (17:34)

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,將於8月3至5日假亞洲國際博覽館Arena舉行。(姜濤Ig圖片 / 明報製圖)

MIRROR成員姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,將於8月3至5日假亞洲國際博覽館Arena舉行,票價分別為1080元、880元及580元,當中的8月3日為MIRO場。姜濤在社交平台公開演唱會海報及演唱會詳情,帖子上寫着︰「【由我自訂 存在意義《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》】。誰曾怕被淹沒在大師班的班房,逆流之中緊握初衷,無忘目標只想似我。今年八月,與姜濤一起校對軌跡,不偏不倚地從頭灌溉。」

MIRROR官方歌迷會宣布8月3日的MIRO場門票優先訂購流程,會員即日(7日)起至6月11日晚上11時59分登入mirrorweare.com活動頁面,以有效電郵登記領取「MIRO專屬代碼」(登記當日需持有效MIRO會籍),「MIRO專屬代碼」將於6月13日發送至已登記之電郵。會員於6月19日早上10時透過早前於活動頁面登記之電郵獲取「指定網站連結」及「MIRO專屬代碼」,登入指定網站連結及輸入「MIRO專屬代碼」買飛。每個「MIRO專屬代碼」只限使用1次,最多可以買2張飛。

