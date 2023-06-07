姜濤宣布8‧3起亞博開3場個人演唱會︰由我自訂 存在意義 (17:34)

MIRROR成員姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，將於8月3至5日假亞洲國際博覽館Arena舉行，票價分別為1080元、880元及580元，當中的8月3日為MIRO場。姜濤在社交平台公開演唱會海報及演唱會詳情，帖子上寫着︰「【由我自訂 存在意義《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》】。誰曾怕被淹沒在大師班的班房，逆流之中緊握初衷，無忘目標只想似我。今年八月，與姜濤一起校對軌跡，不偏不倚地從頭灌溉。」

MIRROR官方歌迷會宣布8月3日的MIRO場門票優先訂購流程，會員即日（7日）起至6月11日晚上11時59分登入mirrorweare.com活動頁面，以有效電郵登記領取「MIRO專屬代碼」（登記當日需持有效MIRO會籍），「MIRO專屬代碼」將於6月13日發送至已登記之電郵。會員於6月19日早上10時透過早前於活動頁面登記之電郵獲取「指定網站連結」及「MIRO專屬代碼」，登入指定網站連結及輸入「MIRO專屬代碼」買飛。每個「MIRO專屬代碼」只限使用1次，最多可以買2張飛。

（即時娛樂）