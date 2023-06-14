陳健安拍新歌MV 奪AK愛犬「第一次」 邀《造星V》Tiger參與 (18:42)

陳健安跟Tiger傾談時，知道對方自幼喪母，並一直想念媽媽，每當獨處時，甚至會跟媽媽對話，將自己內心所想，與最思念的人分享。（大會提供）

每當遇上一些回不過去、難以彌補的事情，身邊人總會說教式叫人學習「放下」、「忘記」，但陳健安的全新作品《好好掛住》，卻要跟這個大道理唱反調。

他說：「我好怕啲人成日話，你放低啦！忘記啦！我覺得全部都係廢話，因為冇人可以主動去忘記一啲嘢，亦都冇人可以主動去放低一啲嘢，我想帶出一個信息，我哋應該好好去記住佢，所以有呢首歌嘅出現。」

為更充分表達出「好好掛住」這個信息，陳健安找來《好好掛住》填詞人Oscar（李文曦）擔任MV導演，並找來好友包括江𤒹生（AK）@MIRROR﹑商台DJ飛機（江慧楓）及以及《全民造星V》參賽者Tiger Foo（符紀男）演出，將內心最掛念東西，用畫作將這份思念，以另一種方式延續，當中包括動物、一個充滿回憶的家、還有已離世的親人。

第一位出場嘉賓，是首次帶同愛犬一起工作的AK。今年初，陪伴AK有20年的愛貓花花離世，令他相當難過，正因如此，希望透過今次畫作，留住自己跟花花的美好回憶。

AK說：「其實平日我畫粒星都有問題，不過當我知道陳健安出新歌，MV由Oscar做導演，就算我前一晚做完《拉闊音樂會》，我乜嘢都唔理就過嚟，Oscar話會安排一個畫畫老師指導，要我畫一啲我好掛住嘅嘢，我就諗到去畫我嘅貓貓，因為我有一個遺憾，以前Smart Phone唔太流行，屋企又冇相機，所以冇紀錄低佢哋細個一啲畫面，雖然會喺個腦海入面，但時間太耐，會唔清晰，所以想重新畫一次出來。」

當日AK還帶同愛犬猜柴出鏡，也代表他將對花花的愛延續下去。有「爸爸」帶出街，猜柴表現興奮，邊玩邊吃零食，更被工作人員包圍，相反，平日被粉絲前呼後擁的AK，受歡迎程度竟不及愛犬，還被冷落一旁，場面搞笑。

經過畫畫老師從旁指導，AK成功將他親吻花花的親密畫面記下來，完成後他更上前擁抱陳健安，感謝對方讓他從畫作中，將思念換成另一方式延續下去。

接着出場是跟陳健安幾乎無所不談、甚至會傾心事傾到喊的DJ飛機，原來她一直惦記著曾經住上7、8年的一間屋，當日拍攝，雖然下暴雨，但飛機在畫畫老師帶領下，在一條後巷內，完成了她的「好好掛念」作品，從畫中見到一張巨型梳化、一盞水晶燈、還有一棵植物，這就是DJ飛機一直想念的畫面。之後她更帶同畫作，去到這個家的樓下，回味昔日的快樂時光。

而另一位嘉賓，是今屆《全民造星V》參賽者Tiger Foo，身為導師的陳健安，跟對方傾談時，知道自幼喪母的Tiger，一直很想念媽媽，每當獨處時，甚至會跟媽媽對話，將自己內心所想，與最思念的人分享。

他說：「我8歲開始同媽咪一齊住，到我10歲時，媽咪突然喺屋企死咗，但10歲嘅自己，畀唔到乜嘢反應，你好似冇咗啲嘢，但你又唔知應該用乜嘢心情面對，到大個之後，會諗番起同媽咪嘅回憶，會好想媽咪喺度陪住自己。」

Tiger的畫作分開兩部分，一邊色彩較鮮艷、代表當他快樂時，媽媽因為已經離開，不能與她分享，所以樣子較模糊；另一邊是灰色，但畫中的樣貌清晰，代表當Tiger遇上灰心失意，其實媽媽一直陪伴在自己身邊。

（即時娛樂）