「最索丫鬟」陳婉婷確診退選 姚敬琛爭出戰韓國《Face Of Asia》 (16:46)

《2023 ACE演藝模特大賽》準決賽日前圓滿結束，其中以「Face of Hong Kong（FOHK）模特組」的戰情最激烈，總決賽將在7月舉行，此組冠軍會被安排到韓國接受模特訓練，更代表香港參加韓國模界年度盛事《Face Of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭奪總冠軍。參賽者之一、前TVB藝人有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）因確診新冠病毒病臨時退賽。

陳婉婷離開TVB後覓新發展，轉投KOL行列，今次參賽她被視為大熱門，但在準決賽前夕確診患新冠病毒，無奈宣布退選。她在社交平台留言:「早唔中，遲唔中，偏偏而家先嚟中！好可惜好遺憾，白費咗之前嘅努力準備，本來要參與準決賽，但好遺憾，因病未能出席。」FOHK的參賽者有ViuTV選秀節目《廣告女皇》的KOL沈靖喬（Ching Q），同時入決賽的還有模特兒何敖怡（OEE）及郭恩程（Kelly）。

本港田徑界19歲小鮮肉、有「田徑朴寶劍」之稱的香港飛人Kingsum姚敬琛也是參賽者之一，成為FOHK模特組大熱門。他說：「係我人生第一個參加嘅演藝模特大賽，始終同我平時落場比賽好唔同，可以入圍真係好開心。其實3年前已想參加，但當時要考DSE，今年想把握機會，如果可以去韓國受訓，我諗我會暫時放低田徑先。（點睇「田徑朴寶劍」嘅稱號？）都有好多朋友話我似，但我當然同朴寶劍有距離，佢靚仔咁多！」曾參加《全民造星III》、任職醫生的蘇雋祁，在上屆FOHK組獲優異獎，今年他捲土重來作「王者挑戰」。

（即時娛樂）