蔡健雅紅館騷送彩蛋 唱廣東歌《明年今日》 笑稱練了10年 (21:02)

金曲歌后蔡健雅（Tanya）昨晚（25日）在紅館舉行《“LET'S DEPART！給世界最悠長的吻”演唱會香港站》。

狀態大好的蔡健雅演繹多首耳熟能詳歌曲包括《拋物線》、《雙棲動物》、《Letting Go》、《空白格》等，帶來集體回憶。她感謝歌迷的愛，也希望自己的情歌，能對大家起療癒作用。為呈現最好音樂，蔡健雅透露每次綵排，不停將改動歌曲編排，甚至開騷前一日仍然修改，然後以新版本演繹原唱張震嶽的《思念是一種病》，稱是在香港首次唱出，特別送給歌迷。

蔡健雅提到創作《DEPART》專輯的經過，突然有感而發，原來與過去經歷3年多的疫情有關。她分享道：「過去3年大家是怎樣過呢？當時我連出家門和呼吸都怕，自困在家中不敢出門，覺得很無助亦很沒用。那時想，做音樂的根本沒有用，幫不到外面發生的事，懷疑自己的存在與價值。」

她後來想通了，慢慢了解到只是地球生病，人類需要時間修復，她也找到方式修復自己，因此創作這張專輯，入面歌曲有黑暗也有光明，3年來她最大的領悟，是關愛別人和要更愛自己。

在唱《說到愛》時，歌迷不約而同亮起手機燈，現場變成燈海。到唱《Beautiful Love》尾段，蔡健雅突然咳嗽兩下，停了幾句沒唱，由歌迷代她唱下去。她事後解釋因為有東西突然嗆在喉嚨，擔心一唱變成破音，待清一清喉嚨後，便清唱兩句作為補償。

蔡健雅覺得現場氣氛太感動，來紅館令她有圓夢感覺，她說：「很久沒有來香港，不知道還有沒有人會來看我的演唱會，對這個舞台有種陌生感覺。但是今（昨）晚來到卻有種熟悉感覺，多謝你們給我滿滿的愛，讓我感受很美好的第一次。」

安歌環節，蔡健雅換上全白裝束再上台，演繹《出走》後便唱陳奕迅的國語作品《十年》與廣東話版《明年今日》，歌迷反應熱烈。唱完後，她也忍不住掩嘴笑，開玩笑說已練習了10年，又形容唱完後心情仍緊張，只因覺得廣東話實在太難，想借此作為送給香港歌迷的小彩蛋，說罷即大擺心型甫士。

蔡健雅又笑笑口說紅館不允許她唱超時，因此未能唱盡粉絲心目中所有歌單，不過她很希望能成為大家心目中的小太陽，她說：「我喜歡現在的自己，音樂上多年來成長和改變不少。由以前唱搖滾到唱很多悲傷情歌，現在我想大家要開心一些，把更好的自己帶出來，用更多的愛去愛自己和愛世界。」她最後再用結他，自彈自唱《我要給世界最悠長的濕吻》，希望歌迷有美好回憶，唱完演唱會才正式結束。

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（即時娛樂）