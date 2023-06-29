J Music｜張敬軒返無綫獻Sing感覺像回家 笑Archie冧女老手 (16:31)

張敬軒大談翻唱《夜機》及《不捨》原因，原來和他的成長地廣州有關。（大會提供）

由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》，周日（7月2日）晚播出一集，邀得張敬軒獻唱新歌《隱形遊樂場》，獻唱版本更是在英國特別編製的Straight forward版，軒仔還應兩位主持點唱要求，獻唱《百年樹木》及《俏郎君》，並送上3首翻唱作品《夜機》、《完全因你》及《不捨也為愛》（無綫劇集《鬼咁夠運》插曲）。對於再次現身無綫節目「獻聲」，軒仔笑言今次感覺像回家：「我喺TVB長大，今次嚟好似返咗屋企咁。」

軒仔大談翻唱《夜機》及《不捨》原因，原來和他的成長地廣州有關；談到《夜機》，軒仔透露和媽媽是廣州第一代經營卡拉OK生意人有關，軒仔說：「嗰時我大概10零歲，每逢星期六晚嘅8點半到9點，我都會喺嗰度唱歌，《夜機》係我第一首歌。」軒仔表示在青春期還未變聲前，基本上只適合唱女歌手的歌曲，並發現自己當時聲線與陳慧嫻很夾。至於翻唱《不捨》，則與當年要離開十分喜歡的成長地廣州、要到香港工作有關。

面對軒仔大駕光臨，兩位主持表現得如小Fans般雀躍，Archie獻唱當年《聲夢傳奇》的其中一首比賽歌曲《櫻花樹下》，讓軒仔即席點評；2人互動相當有愛，Archie難掩靦腆笑語，軒仔主動與Archie握手予以鼓勵。軒仔用心聽畢後，除大讚Archie唱歌有進步，更笑指Archie是冧女王：「老手！一聽就知佢唱呢隻歌冧女。」

（即時娛樂）