呂爵安(Edan)的個人演唱會將於8月尾舉行,MIRROR官方社交網今日宣布,《EDAN LUI“IN MY SIGHT OF E”SOLO CONCERT 2023》將於8月26至27日假亞洲國際博覽館Arena舉行,26日為「MIRO場」,27日則為「公眾場」。演唱會票價分為1080元、880元及580元3種。優先訂票及訂票詳情,將分別於MIRROR Official Fan Club及「@miro.weallare」公布。

MIRROR官方帖子寫道︰「【Mr. E is Calling!《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻:EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》】費盡心思做守護你的死硬派、小諧星,E先生都只想 always by your side 🍎。盛夏之際,他更準備好連串精彩表演,帶你以多角度重新認識Edan呂爵安。」

Edan在社交網轉發消息,留言︰「In My Sight of E﹗My first solo concert﹗」

