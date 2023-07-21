胡定欣港姐睇好莊子璇黃泳嘉 羅霖接受佳麗曾做輕醫美 (20:18)

胡定欣今日與羅霖、時裝設計師何國鉦出席《東方女神2023》記者會，宣布將為是次選美擔任評判。定欣透露剛完成《2023香港小姐競選》越南外景拍攝，在當地逗留了3日2夜，拍攝之餘也有品嘗地道美食，惟未有機會出席活動跟當地影迷見面。她說︰「我與譚俊彥擔任港姐晚宴的表演嘉賓，首次近距離跟16位佳麗見面，她們當中有幾位特別亮眼，大方、有自信，但有幾位就緊張到發抖。（被你的氣場嚇親？）當然不是﹗緊張是人之常情，我上台表演也會有緊張的時候。相信當她們累積舞台經驗後，決賽時就不會那麼緊張。（可有分享經驗？）她們已有很多導師，不需要我。」定欣讚15號莊子璇笑容和聲線有劉佩玥影子，2號黃泳嘉談吐得體，有迷人酒窩，兩人都是其心水之選。她稱為選美擔任評審時，會注重佳麗的樣貌、談吐、內涵，如有一技之長會加分。定欣說︰「年代不同，審美眼光也不同。80、90年代女人味濃，現代女生少女味較重。」

羅霖將為新一屆亞姐競選的區賽擔任評審，並透露今年亞姐總決賽會在上海舉行。談到審美準則，她說︰「我注重內外兼備，跟佳麗傾幾句，就知她們真誠或虛偽。」羅霖說參選佳麗自然美當然最好，曾接受輕醫美的只要不過分也可接受，但如一眼看出曾修正過就會被扣分。她回憶當年選亞姐時在西班牙的公園內拍泳衣照，被園內的人望住很尷尬，更因此想過退賽，最後在母親鼓勵下才沒放棄。談到5月時逝世的張學潤，羅霖表示其後事已辦妥，不再有其他儀式。

（即時娛樂）