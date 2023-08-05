我愛你！｜梁家輝葉童相隔32年再合作 演活老夫婦至死不渝故事 (19:29)

由梁家輝﹑惠英紅和葉童等合演的電影《我愛你！》，已於前天（3日）上映。《我愛你！》是第25屆上海電影節的開幕電影，電影以兩段平凡踏實黃昏之戀為主題，深入刻劃出銀髮族面對愛與分離的喜與憂，真摯感人。

本片是梁家輝與葉童繼1991年《婚姻勿語》後，事隔32年再度在大銀幕合演夫婦。2人飾演至死不渝的老夫老妻；而惠英紅也是從影多年來，罕有擔正愛情文藝片女主角，以長者身分談戀愛。

華語電影向來甚少純以老人為主角，更莫說是4個老人、一對遲暮戀人與一對年邁夫婦的愛情為題材。被問到為何會有這個構思，導演韓延表示很早就想拍關於老年人的題材，並且是關於衰老的電影：「我更年輕青時曾拍過同樣是關於生命題材的作品《滾蛋吧！腫瘤君》等，比較多思考死亡或疾病，帶給家庭或一個人的命運變化。但我突然意識到，被我忽略的是『衰老』，更令大家恐懼。連跟我的同齡人都不敢過生日，會憂慮未老先衰；

另一方面，我開始對我父母那一代人，愈來愈陌生。為何自從他們退休之後，就在社會上逐漸被邊緣化？拍這部電影，是把我內心對於衰老的疑惑和如何面對老去，作一次自我消化。」

影后惠英紅演感情戲非常拿手，有一場戲本來是惠英紅跟倪大紅拖手，但小紅姐提議2人只勾住彼此一根手指，原來是取材自她的父母：「我仍記得我爸媽在60多歲時，因為窮，沒有其他娛樂，每天吃飽晚飯就帶我們幾個子女去公園散步。而我爸媽就是那樣勾手指在前面走。我覺得是最甜蜜的，雖然身體接觸很少，但感情很濃烈。」

梁家輝靠製作團隊用心打造充滿人物生活細節的住屋場景，馬上入戲掌握角色的經歷與個性，更自言增加了個人表演上的厚度；葉童演腦退化病妻，則當自己是塊海綿，去感受對手給她的反應，才演得出角色不穩定狀態，細膩逼真又催淚。

（即時娛樂）