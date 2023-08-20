胡定欣冇勇氣參加健美小姐 揀男友唔使太大隻：安全感非來自肌肉 (17:54)

趙慧珊平日有做健身、跑步加跳舞，她自言較難長肉，所以很辛苦才能苦練出6嚿腹肌。（林蘊兒攝）

胡定欣、趙慧珊（Aka）、姜皓文、栢天男、倪晨曦及向海嵐等，獲選為「十大健美名人」，昨晚（19日）現身會展出席頒獎禮。

胡定欣穿黑色吊帶裙出場，她解釋當年拍劇集《城寨英雄》，要應付大量動作打戲加上戲服貼身，便開始健身鍛練體能，起初以為自己有運動底子不會太辛苦，事實卻不一樣，她說：「記得每朝早操練後就去拍戲，人生從未試過如此勤力做運動，一邊練一邊叫痛，慶幸最弗時練出馬甲線和擁有6嚿腹肌。」

現時她保持每星期最少做2日運動，但沒想過參賽健美小姐，真心佩服參賽者為練每吋肌肉而作出犧牲，她自問未必有此勇氣。

問會否鍾情大隻肌肉型的男士，胡定欣說：「好欣賞他們的堅毅，要很大付出卻得來不易。不過如果揀男友，不需要外形太大隻，因為安全感並非來自肌肉，而且他們經常太克制自己，做女友見到會好心痛。」

身形纖瘦的趙慧珊（Aka），平日有做健身、跑步加跳舞，她自言較難長肉，所以很辛苦才能苦練出6嚿腹肌，Aka解釋因獲邀稍後出席巴黎時裝周，為穿品牌安排給她的透視裝，正努力喼弗。

喜歡繪畫的Aka，最近獲邀在港參與品牌的聯乘展覽設計藝術裝置，稍後又會參與韓國的藝術展。她正努力拓展個人的藝術市場，而且成績不錯，她希望將來有機會跟慈善團體合作辦展覽，為有需要人士或動物籌款。

（即時娛樂）