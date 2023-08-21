黃耀明捧《三聖邨》場 蝦碌場面考演員執生 徐天佑有苦自己知 (17:10)

風車草劇團一連21場的《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場，進行得如火如荼，劇目正式上映後，好評不斷，劇團中的3位主腦：梁祖堯（阿祖）、湯駿業（AhDee）及邵美君，以及有份演出的韋羅莎、胡麗英及徐天佑，都喜出望外。

《三》說的是關於人魚走進三聖邨融入生活的故事，當然會有美人魚出現，為營造美人魚出場效果，製作團隊都下了苦功，阿祖說：「大家明知舞台上嘅美人魚係假嘅，但唔想佢出嚟變咗一個笑位，想佢嘅出現係好神秘又好優美，我哋參考咗好多外國做美人魚嘅做法，花咗服裝、化妝、髮型、燈光、錄像、道具等好多部門心機去做成。」

除了美人魚疑幻似真效果，還有劇中的海鮮檔，亦是「真亦假時假亦真」，AhDee說：「我哋去咗三聖邨做Research，睇下做魚檔要有乜嘢設備，要用乜嘢魚缸﹑氣泵，如果坐高少少嘅觀眾，會見到個魚缸係有打到氣入去，會見到波波。」

劇中另一受到注目的元素，當然是選曲方面，因為每次都十分到位，阿祖與AhDee特別鍾情用上黃耀明《下一站天國》的那一場戲分，AhDee說：「阿祖寫劇本時，已經賦予好多意思擺喺呢一幕，我好鍾意呢個畫面，排練時個角色好似耶穌降臨，嗰段message同埋戲上面好配合到，有種好荒謬犧牲，同埋台上噴泡泡，又有一種夢幻感，效果非常靚得嚟又好有Cult嘅感覺。」

阿祖亦說：「《下一站天國》係我好鍾意明哥嘅歌，本身好浪漫，情感好深好廣闊，擺喺演出裡面，唱呢隻歌嘅位，完全代表到嗰一刻角色嘅心態，歌詞裏面一句『請勿回望、請勿善忘』，林夕呢兩句詞實在寫得太靚。好開心用咗呢隻歌，明哥又嚟咗睇，實在好感恩同開心。」

這次演出已進入倒數階段，在過去的場次，每位演員都有難忘蝦碌經歷！阿祖說：「有一場假髮跌咗落地下，但Rosa（韋羅莎）出場要拎起個假髮，先可以繼續演落去，好在阿君（邵美君）即刻拎起再放好，呢啲真係少啲經驗都唔掂。」

AhDee的蝦碌位卻提高了劇情推進，他說：「有一場阿祖要噴血，但係個塞撠住咗，搞到一嘢噴咗落我塊面，其實效果非常之好，但啲血入咗去我嘅眼裏面，副Con（隱形眼鏡）染咗紅色。」

天佑的蝦碌則有苦自己知，他說：「我要著住件長衫喺個箱入面唱歌，起身時發現件衫勾住咗，一路起唔到身，後來好在趕得切，但因為我著住拖鞋，箱裏面好多碎石，啲碎石攝住晒喺我拖鞋同腳之間，但我已經要喺個景度周圍行，結果啲碎石攝喺腳趾之間，一路行感覺就似做腳底按摩。」

Rosa與阿君最記得卻是戲肉部分，Rosa說：「有一幕要捉條美人魚，但點知捉唔到，我哋仲講笑話咁咪唔使做囉，可以全劇完了？！」阿君續道：「好在條美人魚好勁，佢瞓低大嗌做咗個效果，觀眾可以睇到呢啲蝦碌位最值回票價。」至於胡麗英的一場戲亦遇到小意外，她說：「我同陸盺喺戲中要談心，會載歌載舞，但我得意忘形，成隻腳踢咗落去輪椅，好在大步檻過！」

（即時娛樂）