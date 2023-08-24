容祖兒早知蔡卓妍分手︰佢話唔再介紹男仔畀我 (17:09)

容祖兒的《ANOTHER SIDE...JOEY‧MY SECRET‧LIVE》演唱會進行得如火如荼，昨晚（23日）的第30場是慈善場，將籌得的100萬元撥捐5間慈善機構。慈善場門票售價比一般場次貴一倍，祖兒這晚唱出特別歌單，又稱呼入場歌迷為「慷慨絲」。她在開騷時清唱歌曲《溶》，卻被突然出現的電話鈴聲打斷忍不住笑了出來。她只好NG重唱，有觀眾大叫「靜靜」。

祖兒又重提早前不慎將咪高峰飛了落台的事件，笑言台上台下距離接近，台下觀眾有沒有擔心她又再跌咪，引來全場大笑。她又自認「中女」，說到有經濟基礎卻找不到男友時，將「男朋友」錯說成「女朋友」。祖兒笑言︰「做乜啫？男又好，女又好，都係冇！」

尚有4場就完成今次的34場演唱會，祖兒受訪時坦言覺得疲倦但正常︰「之前有幾晚，演出能量降低咗。我汲取經驗，學識平衡體力，每日收工返屋企食嘢、浸腳、冥想；第2日起身未刷牙先浸浴，令身體放鬆。仲有幾場，我輕鬆咗，每晚都特別珍惜，希望付出更多。」談到早前因病令演唱會三度延期，她回憶當時很害怕、沮喪、迷惘，曾想過取消演唱會，得演唱會導演彭秀慧分享經驗才重拾信心。

蔡卓妍（阿Sa）與拍拖6年的「百億麻將館太子爺」石恆聰分手，祖兒直言與阿Sa不時分享近况，因此早知對方回復單身一事。說到日後可與阿Sa結伴找男友時，她說︰「先讓阿Sa﹗佢話唔再介紹男仔畀我，留畀自己先。」重提飛咪落台事件，祖兒笑言︰「冇嘢冇可能發生喺我身上。（觀眾提議舉行棟篤笑？）難度好高﹗不過，如可以令觀眾開心，我同現有班底不妨接受挑戰。」

（即時娛樂）