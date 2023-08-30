91歲劉兆銘手持拐杖現身 精神奕奕參觀劉德華藝術展 (18:19)

91歲劉兆銘今年4月時曾因行動不便要坐輪椅，他日前手持拐杖參觀劉德華的藝術展，雖然額角位置貼了膠布，但看來精神非常好。（大會提供 / 明報製圖）

劉德華與5名當代藝術家合作的「1/X劉德華的藝術空間」藝術展，目前正在西九文化區自由空間舉行。連日來不少圈中人現身藝術展支持華仔，日前參觀展覽的有劉兆銘、方中信、謝霆鋒、王菀之、黃德斌、朱栢謙、楊詩敏（蝦頭）、周國賢、趙善恆、白只、劉雅瑟、等。劉兆銘（Ming Sir）今年已經91歲，近年甚少公開露面。相中的他身穿西裝、手持拐杖，左額位置貼上膠布。不過，他與華仔站在展品前合照時腰骨挺直，精神奕奕。

今年4月時，高志森曾在社交網分享與焦媛探訪Ming Sir的合照，當時Ming Sir曾因行動不便要坐輪椅，高志森當時讚他「行動不便但思路清晰，口齒伶俐表達力強」。吳鎮宇、黃秋生與劉青雲後來曾先後與Ming Sir聚會，秋生事後曾表示︰「Ming Sir近年不想出街，我們不停叫他出來，達明還專程接載他；Ming Sir很多東西都不能吃，不可以飲酒，不過他當晚很開心，都飲了兩啖。」今年6月，有報道指Ming Sir接受訪問透露曾入院一段時間，出院後聽從醫生吩咐好好休養。他未透露入院原因，只說有不少病痛，亦做過手術。

Ming Sir被譽為香港舞蹈的開荒者之一，他年輕時曾到法國學跳舞，是為法國舞蹈家編舞的第一位華人。Ming Sir回港後曾開舞蹈學校，1970年代為無綫《歡樂今宵》擔任舞蹈主任，後來獲徐克賞識拍攝電影《蝶變》，並於1980年代簽約無綫，曾拍過多部劇集及電影。2012年，Ming Sir在太太離世後開始淡出幕前，最後一部作品是2020拍攝林保怡監製的ViuTV劇《歎息橋》。

（即時娛樂）