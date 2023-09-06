貝遊歐洲｜孖緋聞男友相約意大利 蔡思貝爆徐肇平對自己放屁 (14:42)

蔡思貝和徐肇平是多年好友，2人相約在意大利一齊學廚。（大會提供）

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，今晚（6日）播出第六集，蔡思貝去到意大利維羅納展開浪漫之旅，維羅納被喻為「愛的城市」，莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》便以當地作背景。

去到維羅納當然要尋找茱麗葉足跡，思貝去到「茱麗葉屋企」參觀，更會化身茱麗葉在屋內上演小劇場。該處設有茱麗葉銅像，不少遊客排隊摸其右胸，思貝解釋謂：「相傳如果摸到佢右胸，就會為你嘅人生同愛情帶嚟好運，仲會搵到真愛。」

思貝最後幾經辛苦摸到銅像，並拍照留念。除了「真愛」銅像，茱麗葉家中還有個「愛情洞」，洞內收藏來自世界各地遊客情書，思貝看完其中一封情書後，更大嘆「愛情應該係轟轟烈烈」，相當感性。

是集另一焦點，是思貝相約相識多年的好友﹑兼黃淑儀兒子徐肇平（Shao）在維羅納相聚，高大靚仔的Shao插褲袋型爆登場，豈料思貝卻受不了：「你唔好Chok啦，行啦！」思貝是次約Shao在維羅納見面，主要跟對方「拜師學藝」，向來醉心鑽研廚藝的Shao，是次飛赴維羅納，專誠向當地家庭主婦學煮地道意大利菜，思貝只是「搭單」學埋一份。2人在當地家庭主婦悉心指導下、炮製新鮮handmade意粉和杏仁金寶，思貝大爆Shao笑料：「呢個人出過cookbook，佢其中一味餸畀我哋笑足10年，係教人點整鮮果串，即係將啲生果切咗一粒粒再用竹籤串住，呢個係食譜喎？」

一有機會就借Shao搞笑的思貝，之後和好友去到海拔774米高的聖母卡羅納聖殿參觀，並再爆Shao趣事：「點解我哋咁friend？有一次同期入行嘅一大班朋友食飯，食完飯傾偈嘅時候，佢突然放咗個好響嘅屁，仲要對住我！」被爆料的Shao則抵死回應：「咁咪勁囉。」場面搞笑。

（即時娛樂）