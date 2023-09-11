尹光11月紅館開騷 成首位香港歌手註冊AI聲音 WAN K.跟許志安撞樣 (19:27)

尹光在演唱會中也配合歌曲展舞技，他笑道：「我唔識跳老舞，只識跳啲新潮嘅舞，會配合Rap跟隨節奏去跳。」（林祖傑攝）

「廟街歌王」尹光今天（11日）舉行記者會，宣布將於11月4日第3次踏足紅館開個唱，早前因「AI尹光」翻唱姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙的《一人之境》於網上爆紅，令尹光本尊人氣急升，今次舉行一場《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》，亦加入AI元素，尹光預告已準備現場獻唱「AI尹光」翻唱過的歌，為配合演唱會主題，特別推出新歌《Dear Myself》，道盡入行多年心路歷程，MV中更創作出「AI尹光」WAN K. 對唱畫面，不過WAN K. 造型和許志安撞樣，尹光稱也是首次看MV，沒有留意到WAN K.似許志安。

尹光今次個唱以AI作主題，記者會公開將別人聲音，透過咪高峰變成「AI尹光」聲音技術，開騷時觀眾可以化身「AI尹光」與尹光本尊合唱，同時公布公司已為「AI尹光」聲音註冊專利保障尹光，日後想用「AI尹光」聲音，必須先經尹光同意。

對於成為首位註冊了AI聲音專利的香港歌手，尹光說：「都係啲人畀面啫！公司話要註册，註册就最好，否則會多個頭，𠵱家有《一人之境》、《Dear My Friend,》呢啲版本已夠聽，太多就唔值錢。」

尹光在演唱會中也配合歌曲展舞技，他笑道：「我唔識跳老舞，只識跳啲新潮嘅舞，會配合Rap跟隨節奏去跳。」雖然仍未知大會會邀請那位歌手當表演嘉賓，他說：「個個後生仔女我都鍾意，反正可以同佢哋與時並進，我喺一位長者，佢哋能同我合作，我就好開心。」

（即時娛樂）