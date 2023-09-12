周國賢被3女兒嫌棄係老牌歌手 傅佩嘉爆12歲兒子性格早熟 (20:06)

周國賢多謝傅佩嘉邀請合作音樂和辦畫展，重燃他對繪畫的興趣，希望有天能舉行個人畫展。（鍾一虹攝）

周國賢、傅佩嘉今日出席《The Asylum 3》展覽會時，表示近日與作詞人黃偉文（Wyman）合作創作三部曲，希望以歌曲及藝術畫作為媒介，令更多人理解情緒病問題。

周國賢多謝傅佩嘉邀請合作音樂和辦畫展，重燃他對繪畫的興趣，希望有天能舉行個人畫展。他說︰「我做過2、3年家族海味生意，但對住電腦作歌，又不懂計數，經常被人呃，爸媽寧願我專心做音樂，不要搞亂檔。」

有報道指其家族以7300萬出售位於上環的海味店物業賺逾6200萬，周國賢否認分身家：「我們兄弟好團結，其實是打算換舖及轉型，弟弟數口精，生意會交給他處理。我已退出海味生意，不再是股東。我沒有幫手做事，不好意思收錢，便退出。」周國賢表示現籌備連串音樂會演出，10月中舉行8場個唱會加入棟篤笑環節。他說：「我做棟篤笑，怕人笑不出、嫌我煩。」

他表示與前妻所生的3個女分別22歲、15歲和13歲，全在外地讀書，父女平日靠視像聯繫。周國賢指她們只愛聽Black Pink、Hip Hop類音樂，嫌他是老派歌手。周國賢說︰「她們已經不理我，可能忙拍拖，不緊要，開心就可。（你有沒有拍拖？）我想，有沒有介紹？我現在專注工作，剛才交完學費。」

傅珮嘉與家人移居台灣兩年，透露兒子雖然只有12歲，已經歷拍拖兼失戀。她說︰「兒子處事有分寸，免除我很多擔心，我有向他灌輸性知識。」曾患情緒病的她說︰「以前容易焦慮，改變行程會失控，後來在台灣驗出身體缺少鎂，疑似是自律神經失調，食完維他命解決了失眠問題，也感恩有丈夫相伴同行，很尊重我的工作，給予空間。」

（即時娛樂）