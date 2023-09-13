駱振偉《那年盛夏》周Sir一角惹熱話：周世文就是個教畜 (16:57)

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》今個星期播映周，劇集成為網上熱話，當中飾演周世文（周Sir）的駱振偉（Thor），繼去年在劇集《繩角》演「大師兄」袁天就獲讚賞及賺人熱淚外，今次演周Sir角色同樣出色，惹網民熱話。

Thor在社交平台貼出和劇中6A班同學合照，並寫道：「再見了各位6A班的同學，你們對周Sir的鼓勵，『無嘢㗎，加油呀，一定會陪你走到最後』，我也確確實實收到了，可能最後一個課題要討論的是『人不為己天誅地滅』。

當一切安然無恙，我們還是可以帶著笑容的。但係當危難降臨，你選擇袖手旁觀，你經已滿身鮮血。當你讚好這個Post以表示綻放周sir嘅快感同時，請你記住點解你討厭我，因為曾幾何時可能我哋都係周Sir。

『當你有能力去改變一件事嘅時候，希望你曾經盡力過。或許有一天，笑容是會回來的。』致所有為周Sir綻放而快樂的人。」

Thor還在該帖文寫下連串Hashtag：「#人不為己天誅地滅 #擇善固執是需要勇氣

#周Sir就是那沒勇氣的懦夫 #希望你討厭周Sir #希望你討厭我直到你反思 #呢個世界冇聖人嘅 #唔好淨係笑周Sir #記得唔好成為周sir呀 #加油啊冇事㗎 #希望從此大家講呢兩句說話都係出自真心 #虛偽嘅關心真係難聽過粗口 #要去殺何晞賢嗰場戲感受都幾深 #腦海不停出現5個字 #點解要逼我？ #其實係周sir逼緊自己 #一念天堂一念地獄 #對唔住呀羅彥輝 #周世文就是個教畜 #對無助嘅人視而不見 #天在看 #周Sir文筆幾好因為我係教中文嘅 #如何回到當時？ #那年盛夏我們綻放如花 #GoodByeClass」

（即時娛樂）