證監指JPEX或涉詐騙 莊思敏曾在社交網介紹︰我都係苦主 (16:55)

證監會（SFC）日前公布，指一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，重申JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 隨後網上傳出JPEX 8小時內無法提取資金，亦有用戶指出，JPEX將提款額度被限制了最高1000 USDT美元穩定幣、提幣手續費改至999 USDT，即散戶最多僅能出金1美元。證監會稱會轉介警方跟進。

莊思敏曾在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣，她昨晚出席選美活動時談及事件，稱自己是苦主之一。她說︰「首先，我自己都是苦主，我也未知可以有什麼行動。我知道警方及證監會也介入了事件正展開調查，現階段我也是在等候消息。」莊思敏表示她當日是跟一間找換店合作，那間找換店向她推介了JPEX。她續說︰「我知道大家現在也變成了苦主，因此現在都是靜觀其變，看看有沒有進一步消息。」

被問到損失了多少錢，莊思敏透露︰「6位數，6位中。我明天回馬來西亞，所以未有時間處理這件事，暫時未打算去備案，先再等候一星期，因為事件來得很急促，想知那個平台之後會如何交代。」對於被網民嘲是「投資明燈」，莊思敏說︰「的士牌，我後來冇事呀，個牌（價）有升呀﹗樓市大環境，大家都會有點損手。都是那句，1日未放，1日未結算，而且單位正在放租，收租當收息先。（拒認是『明燈』？）當然不認﹗不關我事，我最近沒什麼投資，都是看哪間高息，儲入做定期就算。」

（即時娛樂）