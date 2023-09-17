袁富華美國《亞洲躍動電影節》奪演藝事業成就獎 (18:03)

袁富華、吳肇軒、黃又南及梁雍婷等，日前出席在美國芝加哥舉行的《亞洲躍動電影節》，袁富華憑電影《說笑之人》獲頒「演藝事業成就獎」，吳肇軒與梁雍婷則獲得「璀燦新星獎」。

袁富華獲獎很開心︰「趁今次感謝《說笑之人》幕前幕後的所有演員以及工作人員，亦要感謝電影節的主辦Sophia以及一班工作人員，還有天下一電影公司。希望《說笑之人》可以讓芝加哥的觀眾認識香港真摯感人的小品故事，同時希望他們喜歡這套電影。」袁富華這次旅程除了參與電影節，最期待感受當地特色，因此特別到訪密歇根湖，沿着湖邊散步、曬太陽，又品嘗了墨西哥餐。他希望下次能逗留長一點，多感受這個美麗的城市。

吳肇軒表示︰「多謝電影節頒予獎項，很開心獲得電影節的肯定。電影從來不是一個人的工作，將榮耀歸於台前幕後所有人。特別想多謝管理的同事Michelle，她每次都在我們OT到忘記睡覺時來提醒我們要適時休息，事情大小都跟得很足、很辛苦，希望我們這代的電影人都可以好似一粒燦爛的新星一樣，給全世界歡眾看到我們這一代電影人的作品。」

他同時希望觀眾見到香港人笑着面對逆境的精神︰「由以前偉大的黃子華講棟篤笑開始，香港人已非常習慣用幽默來化解生活上的問題。我希望透過電影令香港人、外國人見到或記住我們香港人這種精神。」由於要趕回港繼續參與《說笑之人》的謝票活動，吳肇軒只逗留了一天便起程回港。他笑言坐飛機的時間比在芝加哥更長，會在飛機上補眠。他說︰「我期待盡快回程謝票，因為『票房告急』﹗雖然電影未開畫，我已說告急，但真心很想快點回港跟觀眾見面、交流，有多些人支持《說笑之人》。」

梁雍婷感謝電影節的邀請及給予獎項︰「多謝每位曾跟我合作的導演和演員，很開心能將港產片帶來芝加哥。我在《白日之下》、《把幸福拉近一點》、《不日成婚2》的角色也極不相似，3套電影都在討論不同面貌的香港，在此感謝芝加哥觀眾給予熱情反應。」今趟旅程是梁雍婷自疫情後的首次外出，她寓工作於娛樂，提前兩天到埗在湖邊跑步、食早餐、感受當地文化氣息，還跟袁富華、黃又南、《白日之下》的編劇兼導演簡君晋出去玩，留下難忘回憶。

（即時娛樂）