唐詩詠外闖1年 享受自由身 赴孟加拉慈善探訪 激發母性 (00:03)

唐詩詠上月跟國際培幼會到訪孟加拉，初嘗7天慈善探訪滋味，她表示在舊公司訓練有數，各方面適應快。（劉永銳攝/大會提供）

去年約滿離巢無綫的唐詩詠，轉眼間已外闖發展1年，她表示非常享受自由身，發現只要肯踏出一步去嘗試，事情沒想像中難，她說：「我本身屬金牛座，習慣做兩手準備，約滿前3年我好努力拍劇儲到一筆錢，但也會想好多問題，想到若然半年沒工作就要主動𢱑工作，幸好現在都有人找我工作，我不再是掙月薪，接了幾個工作和廣告，掙的錢已等如在舊公司1年人工，我自覺很幸運。」

唐詩詠近期趁工餘時間，參與興趣班和公益事務，上月跟國際培幼會到訪孟加拉，初嘗7天慈善探訪滋味，她表示在舊公司訓練有數，各方面適應快，唯臉頰因暴曬狂爆瘡有待康復，她盼望更多人幫助當地的貧困女孩，得到讀書機會，逆轉童婚厄運，她說：「親身了解貧民所遇的問題，我的心情很難過，有位媽媽喊得厲害，她10幾歲被迫嫁人後便誕下了3個女兒，其中2個女兒為幫家人脫貧，而無奈接受童婚，始終未發育完成便生小孩，衍生好多問題，希望第3個女兒逃離厄運。」

她表示去完這個旅程後更加惜福，沒有被嚇怕結婚生仔，反而被激發母性，當上5歲女孩Jannatul的捐助者，又希望幫助15歲女仔達成當軍人和法官的志願，她說：「我想快點做媽媽，將來帶小朋友一起去做慈善，讓每個小孩知道讀書的重要性。」

談到赴日學製麵包，唐詩詠未打算開店做生意，而是為克服入廚，擴闊社交圈子找對象：「我本身好憎煮食，但對整好味麵包有興趣，相信去日本學師比較開心。（識到好男仔？）課堂全部女學生，有2個男老師，不過日日10點至6點上堂，我第一次學整麵包手勢慢，放學已很疲累，顧住食麵包。」唐詩詠表示沒有追求者，她表示要找三觀相同的伴侶不容易。

唐詩詠早前伙拍金剛拍內地飲食節目，她稱未來發展沒有區域限制，只要工作適合，歡迎跟任何單位合作，她說：「就算拍無綫劇也可以，但要身體應付到才可。」

她自言因對演出要求高，過去為無綫效力20年，壓力負荷太重，影響健康出現問題：「以前實在太辛苦，我拍最後一部劇，個人已沒法專心演戲，荷爾蒙失調，爆瘡、情緒低落，身體有一半器官肝、腎不好、免疫力低，曾經好驚引發更多毛病。」

（即時娛樂）