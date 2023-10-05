南極潮什麼｜梁芷珮成就解鎖 穿越「死亡海峽」勇闖南極 (22:00)

Christy選擇品嘗T骨牛扒，雖然當地人習慣吃得比較生，但Christy一於入鄉隨俗照食，並大讚好味（左圖）。（大會提供）

Christy乘搭極地探險船出發到南極，她穿過全世界最深最闊最大浪、曾獲封「殺人西風帶」、「魔鬼海峽」及「死亡海峽」的德雷克海峽。（大會提供）

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《南極潮什麼》今晚（5日）首播。今輯《潮什麼》Christy繼續與攝影師老公，拍住上勇闖南極。去南極一點都不容易，Christy與老公先由香港出發，乘搭近30小時飛機去到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，再轉搭內陸機到達世界最南端的城市烏斯懷亞，再乘搭極地探險船，穿過全世界最危險航道之一的德雷克海峽，才能到達南極！

去阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，要搭30個鐘頭飛機相當辛苦，當然要留在當地玩幾天。今晚（5日）播出一集，Christy帶大家去到彩虹小鎮La Boca，當地全是五顏六色的屋仔，Christy去到被喻為全世界最勁打卡位瘋狂拍照留念。

Christy閒逛期間遇到翻版球王馬勒當拿，Christy拿着「大力神盃」與對方合照。Christy還參觀由百年歌劇院改建而成的書店、愛恩斯坦都幫襯過的百年咖啡店和Sunday Vintage Market，精明的Christy還成功講價，以約350港元購入1930年製造的麻將。

美食方面當然不能少，Christy去了球王美斯曾光顧的烤肉店，該餐廳掛滿球星簽名波衫，絕對是球迷天堂。Christy選擇品嘗T骨牛扒，雖然當地人習慣吃得比較生，但Christy一於入鄉隨俗照食，並大讚好味：「外面燒到脆脆地，入面係全生嘅，畀我感覺非常良好。」

明晚（6日）一集進入戲肉，Christy和老公去到烏斯懷亞，乘搭極地探險船出發到南極，更要搭足21日！2人在船上穿過全世界最深最闊最大浪、曾獲封「殺人西風帶」、「魔鬼海峽」及「死亡海峽」的德雷克海峽，Christy指所有乘客過了海峽後均會獲頒證書，以證明成功橫過全世界最難過的海域！

進入南極後，Christy人生成就再度解鎖，穿上救生衣的Christy忍不住興奮大叫感動！Christy登陸南極後還可以近距離看到毛皮海狗、韋德爾氏海豹和帽帶企鵝等野生動物，可謂大開眼界。

（即時娛樂）