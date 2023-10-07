YEAHS開騷｜少爺占談朋友因誤會斷交 強調沒想起余迪偉 (17:35)

甄子康（少爺占）與何兆基組成的組合「YEAHS」，昨晚舉行首場《When We Were Wild Live 2023》。音樂會開始前，商台DJ梁子健（梁子）、黃正宜（阿正）及薛晉寧（阿檸）現身台上跳唱暖場。阿正揚言要配合歌手身分扮cool，又說已3小時沒進食想反胃，發現唱歌比說話困難10000倍。少爺占與何兆基出場唱出第一首歌《開始就有可能》，因為音響問題突然叫停，要走到台邊重新出場開騷。少爺占笑言︰「Indie（獨立）就是這樣，跟平日的演出會有不同。」兩人翻唱林一峰的《19》時，少爺占感性地說：「朋友很多時會因為一些說話而有誤會，友情無疾而終。不過，能成為朋友已經當賺，無論最終是否仍是好朋友，都已經賺了﹗」

唐劍康（當奴）以特別嘉賓身分現身，與少爺占合唱艾粒的《大飲茶》掀起高潮。曾被阿占取笑常穿名牌鞋的當奴說︰「這對鞋7000元，穿10次就等於700元著一次。我去看MIRROR演唱會都是穿舊衫，今晚為了這個騷，特別買件新西裝。」少爺占和當奴追問何兆基在法國被人追打的傳聞，何兆基說︰「我沒被打，只是被人掟垃圾。」安歌時，少爺占感激粉絲支持，承諾每年開騷。

已移居加拿大的何兆基今次回港兩星期，少爺占計劃YEAHS年尾到多倫多、溫哥華開騷。談到兩人開騷第一首歌便重唱，少爺占說︰「首次在這場地演出，我們未熟習再加上音響問題，幸好有現場樂隊，可以選擇重唱。」談到在三號強風信號下開騷，他表示︰「有些擔心，希望尾場不受天氣影響。」被問到台上一番感性話，少爺占解釋︰「有感而發，因為不少多年好友近年移民到海外生活，有些甚至離開人世。投放了那麼多感情，我究竟得到什麼，但其實過程中也得到很多。（談及友情無疾而終是指跟余迪偉的友誼？）不是，沒想起他，我主要是講很久沒聯絡的朋友。」

（即時娛樂）