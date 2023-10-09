中年好聲音2｜李浩森被「燈走」 陳俞霏冧莊5燈晉級 鍾晉生宣布退賽 (15:48)

歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（8日）播出一集，60強淘汰賽的賽事展開，60強選手1對1PK，爭取晉級30強。昨晚淘汰賽緊張刺激，上回合的5燈選手李浩森、古淖文上演5燈對決，率先上場的李浩森獻唱《Twist And Shout》，惟表現有所失準只獲3燈，但卻獲伍仲衡大讚：「你有排玩呀！」等待台下選手挑戰期間，古淖文突然舉手「下戰書」，即時引來嘩聲四起。惟以《摘星》應戰的淖文同樣表現失準只獲3燈，被批與浩森一樣揀錯歌。由於兩人同分關係，晉級30強人選交由評審團投票決定，最終古淖文以4比1票數成功晉級，浩森則被伍仲衡「燈走」，伍仲衡繼續力撐浩森說：「唔緊要，我搵你唱歌！」

昨晚最搶眼選手絕對是陳俞霏，上回合豪奪5燈的她獻唱《初戀》，貫徹Chill爆演出風格引爆全場齊齊䟴，最終冧莊5燈直接晉級30強！張佳添和周國豐直指看得好Enjoy，惟伍仲衡略嫌陳俞霏情緒太Over：「Feel到你好開心，但feel唔到冧，嗰種Hyper有少少over！」說畢遭主持車婉婉「質問」：「咁你又撳燈？」伍仲衡爆笑回答：「咁佢係值得伍仲衡盞燈，咪拎5燈囉！」

憑自帶強勁氣場被封為「大佬」的鍾晉生亦於昨晚一集登場，外表剛強、內裏溫柔的他，以招牌「重低音炮」獻唱《情人的眼淚》，唱到尾聲時更眼泛淚光，展示鐵漢柔情一面，最終他以4燈揮低2燈的蔡京瞵。惟成功晉級後，「大佬」鍾晉生宣布退賽，並將晉級名額讓給其他選手，他說：「呼應番《中年好聲音》呢個節目，每一位中年人都背負住好多包袱，我決定要退賽，我係時候要返去自己工作崗位，中年人有唔同目標抱負，我要為另外一個夢想繼續奮鬥。」

（即時娛樂）