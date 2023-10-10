梅艷芳60歲冥壽｜黃偉文讚梅姐威嚴又充滿愛：願我會有你一半善良 (20:11)

一代歌后梅艷芳（梅姐）離世近20年，今天（10日）是梅姐的60歲冥壽，不少圈中人在社交平台悼念這位歌后，跟梅姐相識多年的填詞人黃偉文（Wyman），在Ig貼出由他填詞﹑梅姐主唱的《愛的教育》MV片段，Wyman感性寫道：「如果你還在，這個時候，我大概應該又是在為這個一年一度比樂壇頒獎禮更重要的場合，在家中挑衣服，而且開始因為拿不定主意而發脾氣了。

因為你對我穿什麼出席你的party，一直是特別有要求的，穿得不夠你『妖』，你是會笑着這樣說的：『有冇搞錯呀？你今日咁求其嘅！係咪唔俾面我先？』如果穿得好看那一天，你則會如常給我一句：『嘩，你係咪想妖過我先？』出自你口，這是人間無上的讚譽。（每次你這樣說，我都有『數住』的。）

在我心中，你一直是一種又威嚴又充滿愛的『大家姐』式存在，但我現在已經比你離開的時候老很多很多了，懷念做𡃁的日子，所以非常不習慣。」

Wyman又引用何韻詩的《艷光四射》歌詞：「謝謝你將自己整個霓虹人生，用來光照萬民，你的不朽風韻，將繼續教人捱下去，仍覺活得很興奮。而我，也只能代你白頭，好好繼續我生命的任務。願我會，有你一半善良。欠你那二十個（and counting）生日派對，將來我們一併慶祝。」

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（即時娛樂）