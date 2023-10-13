姜濤恨拍拖 與李嘉文拍吻戲心情緊張 讚宋芸樺係心儀類型 (17:53)

姜濤、宋芸樺、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》昨天（12日）在香港上映。姜濤與李嘉文在戲中飾演情侶，拍攝時向對方獻出熒幕初吻。沒有戀愛經驗的姜濤自言經驗淺，拍攝接吻戲前心情緊張，幸劇組安排「親密指導」到場教路。李嘉文說：「親密指導是考獲執照的專業人士，他們連拖手及身體接觸都會教。他們會問准我們同意，才轉告導演進行拍攝。」姜濤聞言說：「如果不同意就可以不拍？我沒想過不同意，接戲前已知道這場戲。幸好我跟李嘉文相熟，順利一Take過。」

李嘉文回憶拍攝前也緊張：「我雖然少在香港，也知道有『姜濤灣』，幸好之前見到姜濤的台灣粉絲很好，留言也很正面。（會否怕男朋友呷醋？）他很明白我的工作。我也尊重他，拍攝前有向他備案。他在台灣看首映，見到姜濤有很多粉絲，反而替我緊張。」姜濤坦言「我一直想拍拖」，被問到將來能否挑戰更大膽親密戲時說︰「我為人保守，偏愛拍《季前賽》這類男性主導戲劇。（拍BL劇？）可以的，視乎對象，我會選擇Stanley（邱士縉），大家是好朋友，不怕尷尬。死火﹗我這樣說完，真的會拍？」

《我》片分為3個故事，宋芸樺與姜濤、李嘉文演出不同故事，因此沒對手戲，直至台灣首映時才首次見面。她說︰「覺得他們像從電影中走出來聊天﹗李嘉文很活潑，跟戲中角色的古靈精怪性格十分相似；姜濤的國語也說得很好﹗」姜濤讚宋芸樺真人比《我的少女時代》中的她更美，還說宋芸樺是他喜歡的女孩子類型。宋芸樺希望有機會跟姜濤合作拍動作或跳舞片︰「讓我先回去練身手和學廣東話，相信能應付。」3人在片中以英文及國語對白為主，姜濤自言英語水準不是特別好，拍戲時邊做邊學。他笑言︰「我學了幾句『扮吓嘢』，在美國拍了一星期戲也有點幫助，可能平日看NBA球賽，也有點吸收。」

（即時娛樂）