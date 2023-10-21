大AL曾轉行做夜場經理被追斬：成身刀傷 兩隻手指斬甩 (22:15)

現年73歲的大AL(張武孝)曾退出娛圈近二十年，2004年復出唱歌，五年前才重返TVB拍劇，日前接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問。大AL於1970年代跟林子祥及威利組「玉石樂隊」出道，1977年單飛以一把豆沙喉唱草根歌如《追龍》、《鬼叫你窮》曾大受歡迎唱片賣過白金。訪問中他憶述當年失聲失業被迫轉行，轉戰夜場幕後曾被尋仇徘徊生死邊緣，45歲回港認識前港姐太太黃燕芳，組織幸福家庭的經歷。

談及當年與林子祥夾Band，大AL形容：「阿Lam唱歌勁就一定，再加上英文好，唱歌好有鬼佬味。他從來好少講嘢好內向，說話好細聲。」他指阿Lam當年受不了樂隊白天上佳視節目，晚上要唱灣仔酒廊的生活，他提出退隊後才加入另一主音威利。他說：「我無羨慕阿Lam獨立後的發展，亦替他成功而高興！」當年玉石樂隊曾與溫拿分庭抗禮，最終於77年解散，大AL：「夾Band總會有拗撬嘈交，有矛盾就要散，但主因是77年TVB簽我，巿場亦開始轉唱廣東歌，我們唱英文歌的Band已走下坡。」

大AL單飛出碟曾大賣，談及曾被禁的一曲《追龍》及演多次道友膾炙人口，他大吐苦水：「我從來無掂過毒品，但那時肥了，就有人恭喜我，叫我戒咗了就不要再食，到新朋友認識我又話吸毒嘥咗我，好尷尬。」1980年代初，他退出樂壇轉行從事製作，坦承因為失聲、失戀心淡而轉行。其間他當夜場的士高經理被斬至危殆的哄動新聞，他說：「不是我直接得罪人，那時我為那家Disco宣傳，我只同保安說唔畀那班常搞事的人入場，之後就被刀手斬。」問當時身在醫院的他有否擔心生命危險？他說：「當時我三十幾歲，我無擔心死但我阿媽就嚇暈。那時肺穿了窿，兩隻手指斬甩了，是最後駁回，現在成身都有刀疤。」

康復後不久，大AL被安排先後到泰國、東莞及天津等地工作近16年，45歲仍單身。他在天津經歷了一場大病感到孤獨，決心回港找人生伴侶，在朋友介紹下認識87年曾參選港姐的太太黃燕芳。

他說：「我說想搵老婆，離過婚都無問題，太太從前做模特兒跟我合作過，相差雖十五年，但一拍即合，因為她都是想結婚。」大AL指婚前與太太計劃過他五十歲前能育有下一代，結果五十歲前完成三年抱兩湊成好字。「我46歲結婚，太太48歲生大女，49歲生細仔，好滿足。到今天，我認為我人生最成功最驕傲，就是擁有幸福家庭。」大AL於2004年開始復出唱歌，其後再為家人將基地搬回香港復出拍劇，雖然一對仔女已開始踏足社會工作，但73歲的他卻並未言休，「年紀大，我希望活得有自尊，不想只逛公園，我認為工作亦是長壽的方法，有能力做，為何不做？我常跟仔女說比他們幸福，因為唱歌跟演戲都是我的嗜好，能寓工作於興趣，又搵到些錢！做人能這樣，就是很幸福。」

（即時娛樂）