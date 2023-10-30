《臨時劫案》明年農曆賀歲 郭富城突破靚佬形像 哨牙Look演悍匪 (12:28)

城城﹑小齊和家棟在戲中將引爆一場曲折離奇惹笑搶錢械劫風雲，他們造型入型入格。（大會提供）

由郭富城、任賢齊（小齊）、林家棟及張可頤等主演﹑姜大衛友情出演和胡定欣特別演出的港產片《臨時劫案》（《Rob N Roll》），將於明年農曆新年賀歲。《臨》將引爆一場曲折離奇惹笑搶錢械劫風雲，臨時聘請兼職悍匪做世界，掀起全城關注。

郭富城（演梅藍天）、任賢齊（演慕容輝）及林家棟（演笠水）在戲中飾演失意中年，由潦倒赤貧到遇上天降橫財，賊頭郭富城牽頭重金聘請兼職悍匪，實行械劫黑幫食大茶飯，吃黑搶賊，極速致富。

電影的香港首張海報曝光，戲名金光閃閃，配以手槍、金錢、哨牙及子彈窿圖案，極具趣味。飾演賊頭的郭富城，哨牙突出、耳仔配合特技化妝、滿面鬚根及all back髮型，配襯土味外衣，突破過往靚仔形象，驟眼看其造型已感受到城城非一般喜感。

海報中的郭富城正利用枱上麻雀及玩具車，向其聘任的臨時悍匪任賢齊及林家棟，講解大茶飯。小齊在戲中演安老院社工，為人過分正直，近乎懦弱，擔屎不偷吃，蟻也不敢踩，造型樸實，兼留有半白近灰的銀髮。

林家棟在戲中飾演古惑膽小又貪錢的廢中的士司機，造型入型入格，家棟演活寫實而又抵死角色，幽默對白為戲中引爆笑點，諷刺論盡現今基層巿民生活苦况。

同日發放首條《臨》精彩先導預告，短短30秒已讓觀眾感受張力緊湊迫人，劇情過癮，見到全副武裝的郭富城，哨牙look兼表情趣怪認真演出，打破城城過往演出框架，而戲中城城還聘請家棟、小齊當其副手，邀請他們任職劫匪，鬧出曲折離奇、哭笑難分的騎呢劫案。

被聘任職劫匪的小齊與家棟，要獲得悍匪首領城城信任之餘，又要有膽色，甫返工就要識開槍掟手榴彈，角色性格純品而帶點乸型的小齊，頂硬上驚青掟手榴彈，更要跟隨學習「專業悍匪」指南，盡顯角色幽默的城城，吩咐員工做賊也要求講禮貌，城城說：「我請你哋打劫，講多謝！」雖然只是做劫匪，但對劫匪上司亦要恭敬獻媚，兩位劫匪員工也要擦鞋讚老闆，家棟勉強說：「佩服、佩服！」小齊被逼的樣子說：「勁揪、勁揪！」

（即時娛樂）