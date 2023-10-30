歲歲青蓮｜獲黃聖依周勵淇何泓姍相伴 何潤東盡享齊人福 (23:25)

何潤東在劇中角色，表面上是個吊兒郎當的紈褲子弟，其實是個心懷天下、韜光養晦的暗地英雄。（大會提供）

由何潤東、何泓姍主演的古裝愛情劇集《歲歲青蓮》（原名《熹妃傳》）已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以隨時追看。

改編自網絡小說《清宮熹妃傳》，由何潤東、何泓姍、黃宥明、黃聖依、周勵淇和張晨光主演的古裝劇《歲歲青蓮》，講述奇女子駱青蓮（何泓姍飾）因容貌酷似早逝的先王妃，而被迫嫁入安王府，成為安王三公子賀連信（何潤東飾）的婢妾。

連信表面上是個吊兒郎當的紈褲子弟，其實是個心懷天下、韜光養晦的暗地英雄；起初青蓮一心想要逃離王府，後來漸漸被丈夫的仁心和才華吸引，決定留在他身邊﹐助其施展抱負，2人經歷種種挑戰和考驗，最後成為了一對白頭偕老的神仙愛侶。

有別於一般以歷史為藍本的宮廷陸劇，《歲》為一部虛構古裝劇集，劇情也從原著的清宮皇子爭鬥，改編成王爺諸子的襲爵之爭，使該劇從「宮鬥」變成「宅鬥」！劇中賀連信（何潤東飾）不但文武雙全，更坐擁佳麗三千，當中就以嫡夫人方懷蕊（周勵淇飾）、慕海瑤（黃聖依飾）和駱青蓮（何泓姍飾）最為搶眼，令人羨慕！不過女人多自然是非多，賀連信（何潤東飾）既要處理後宮勾心鬥角、又要面對襲爵之爭，他將如何施展分身術解決各種難題？

藝人在炎夏拍攝古裝加倍辛苦，早年周勵淇曾在社交平台發文表示，《歲歲青蓮》大有可能是她最後一部古裝劇集：「我終於中暑了，非常辛苦，還有點害怕。在38度高溫底下，穿着厚厚的衣服，10多小時的拍攝不是那麼簡單。這部古裝電視劇可能是我最後一套，以後不敢在炎熱夏天拍古裝劇了！」

（即時娛樂）