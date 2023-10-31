傅嘉莉扮火雞姐獲好評後 化身《少林足球》「阿梅」谷劇 (19:07)

陳展鵬、吳若希、傅嘉莉、吳業坤（坤哥）、蔡潔、陳星妤和吳沚默，今天（31日）宣傳劇集《香港人在北京》。適逢萬聖節，眾演員扮鬼扮馬以經典影視角色造型搞笑登場，傅嘉莉以《少林足球》阿梅Look現身，全場尖叫，最受歡迎。

正在內地拍攝《反黑英雄》的傅嘉莉趕返港出席宣傳，透露阿梅Look花了3小時裝扮，她說：「單是鼻影已經畫了45分鐘，因為要畫到好直，塑造到跟原著差不多。我條眉是彎的，但要畫到好直，我雙眼又沒有趙薇的大，唯有黐雙眼皮膠紙整大雙眼，條眉又要畫到好直。」出席完活動後，她即趕回深圳拍劇，說：「監製叫我不要卸妝，直接過海關，說相信會被網上瘋傳，我當然不會，驚被人拘留！」

陳展鵬化身唐僧，還學羅家英唱《Only you》，笑說要打白骨精，吳若希扮《難兄難弟》蕭芳芳，說：「講嘢好難扮，監製叫我扮珍姐（曾勵珍），但我怕入『雪櫃』，所以都係用返自己把聲。」坤哥扮《少林足球》的「醬爆」 ，陳星妤則扮《喜劇之王》柳飄飄。在玩遊戲重新演繹劇集場面時，坤哥揶揄吳若希平胸，吳若希笑說：「上次得罪我嘅人，現在仍躺在醫院。」

說到劇集受歡迎，會否要求監製開續集？吳若希望開拍《香港人在東京》，笑言想四個方向都拍。展鵬說：「看到坤哥醬爆造型，覺得可以《香港人在東北》，講下農村生活，其實內地還有很多地方可以拍。」

（即時娛樂）