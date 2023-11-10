臥底旅行團3.0｜李尚正妹頭歐洲街頭 反跟蹤疑似扒手 (20:09)

李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）主持的HOY TV節目《臥底旅行團3.0》將於後晚（12日）播出第5集，兩人繼續歐洲之旅。他們對歐洲扒手黨非常好奇，聽過導遊提點後，一路上猜測途人是否扒手，幾乎連景點也不再留意，其間遇上一對緊貼在後、形跡可疑的歐洲情侶，立即反客為主反跟蹤他們，十分大膽。

阿正和妹頭跟蹤這對情侶到布拉格廣場，欣賞世上最古老之一的天文鐘響鐘。布拉格廣場內人山人海，他們總覺得人人似扒手，嚴密防守財物。正當他們閒逛附近市集，開始放下戒心，妹頭為一名少女揸機拍照時，兩位疑是少女同黨的男士撞到她外套的袋，幸妹頭最終未發現任何損失。旅程其中一晚，阿正、妹頭獲安排到布拉格的中餐館吃中餐，菜式有蒸水蛋、豉油蒸魚等。他們對這間中餐館讚不絕口，阿正更建議為團餐改名「Don't歐農家菜」。

捷克行程告一段落，旅行團改向奧地利進發，一行人坐巴士到達聖沃爾夫岡小鎮，遠眺阿爾卑斯山群山。阿正、妹頭看見雪山非常興奮，阿正更少女心大發，張開手臂360度轉圈。原來今次是阿正第一次親眼見到阿爾卑斯山，他說︰「今次真係不枉之行，有類似細個第一次去大美督嘅感動﹗我到咗極限啦，相機、影像都表達唔到心中感動，可以點抒發呢？」妹頭同樣興奮，在雪山下大開金口，高唱臥底系列經典名曲《妹妹你坐船頭》。

（即時娛樂）