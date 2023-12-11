究竟讀緊乜｜ERROR試搞「告別式」送別兄弟 保錡百無禁忌瞓棺材 (14:59)

ViuTV綜藝節目《究竟讀緊乜》由ERROR梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）擔任主持，前往台灣各個大學校園，了解不同的「冷門科系」。

今晚（11日）節目播出第6集，ERROR四子修讀馬偕醫護管理專科學校的生命關懷事業科，四子學習大殮儀式前與亡者進行各種步驟，保錡飾演遺體演員，協助同學實習遺體按摩和其禮儀。最後，保錡打破死亡禁忌瞓棺材，並實踐一場「告別式」，四子學習面對生死。

莊嚴的布置使「告別式」更逼真，但節目組為保錡選擇的「遺照」，樣子可笑逗趣，令ERROR不禁發笑，肥仔說：「我有少少愧疚感嘅，會唔會有啲位置變相好似好唔尊重（場面）？但佢（指科主任）又好在乎緊我哋呢件事。」

ERROR四子面對保錡的「告別式」各有感受，親身瞓棺材的保錡感慨說：「係好好體驗，冚（棺材）個下就Feel到真係完結咗，但我無乜野留戀㗎啦，因為我覺得個天對我好好，我要做嘅嘢都做咗，感恩一切，離開個吓都感恩。」

肥仔笑住落淚：「你走咗，我哋3個少咗份快樂啦，不過希望你可以繼續去第2個世界，繼續自由開心。」DeeGor最印象深刻，是學會一句慰問說話：「我知道你𠵱家心情好複雜，不過呢一切都好正常，我陪你渡過。」193分享說：「如果頭先真係最後一次同保錡見面，同佢道別嘅話，我其實會唔講嘢，好老土，如果你兩個係friend﹑係了解大家，其實好多嘢都心領神會，我哋嘅經歷所有嘢一直都喺我腦海入面。」

另外，成軍5周年的ERROR，明晚（12日）在黃埔舉行《ERROR五週年樂園之旅》。

（即時娛樂）