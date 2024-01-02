《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (00:34)

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰張敬軒
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰陳蕾
叱咤樂壇我最喜愛的組合︰MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰《濤》姜濤
叱咤樂壇男歌手 金獎︰林家謙 銀獎︰MC張天賦 銅獎︰陳卓賢
叱咤樂壇女歌手 金獎︰陳蕾 銀獎︰Gin Lee 銅獎︰Serrini
叱咤樂壇組合 金獎︰Dear Jane 銀獎︰Lolly Talk 銅獎︰COLLAR
叱咤樂壇唱作人 金獎︰林家謙 銀獎︰陳蕾 銅獎︰陳卓賢
叱咤樂壇生力軍男歌手 金獎︰魏浚笙 銀獎︰林智樂 銅獎︰葉振弘
叱咤樂壇生力軍女歌手 金獎︰Marf邱彥筒 銀獎︰Nancy Kwai 銅獎︰sica
叱咤樂壇生力軍組合 金獎︰Beanies 銀獎︰XiX 銅獎︰N9
叱咤樂壇作曲人大獎︰林家謙
叱咤樂壇編曲人大獎︰黃兆銘
叱咤樂壇監製大獎︰Edward Chan
叱咤樂壇填詞人大獎︰黃偉文
叱咤樂壇至尊唱片大獎︰《in Rhythm》歌手︰陳柏宇 監製︰Edward Chan
專業推介叱咤十大
叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰《隱形遊樂場》張敬軒
第二位︰《Dum Dum》Gin Lee
第三位︰《伸縮自如的愛》陳蕾
第四位︰《不如散步》RubberBand
第五位︰《一把火》 Lolly Talk
第六位︰《濤》姜濤
第七位︰《仍然是那個少年》陳健安
第八位︰《世一》MC張天賦
第九位︰《收到收到》馮允謙
第十位︰《Little Magic》 炎明熹