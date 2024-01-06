亞洲超星團｜丁子朗挑戰《活著Viva》 張勝希被踢離隊拂袖離座 (19:33)

排名前10名的郭殿甲踢走選定《2 Baddies》的張勝希，難以接受事實的張勝希反問：「能告訴我理由嗎？」郭殿甲暗示隨後出場的高順位練習生都會陸續揀選《2 Baddies》，心有不甘的張勝希拂袖離座，嚇得其他練習生交頭接耳。（大會提供 / 明報製圖）

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（6日）播出的第7集，是《亞洲超星團》第二次公演分組選歌環節，分組將以專項考核方式進行，有3組Vocal隊，每組6名隊員；3組Rap隊，每組5名隊員；4組Dance隊，每組8名隊員。這次的揀歌順序有別於上一回，會根據練習生在第一次公演舞台獲得的星耀值排名進行，由排名較後的練習生率先進行選擇，排名較高的練習生若發現心儀隊伍已經滿額，可任意要求一名排名低於自己的練習生離隊。第二次公演演出曲目包括Rap組的《X》、《2 Baddies》和《Back Down》；Vocal組的《活著Viva》、《你要的愛》和《Renegades》；以及舞蹈組的《忘情森巴舞》、《Super》、《Attention》和《Illusion》。

正式分組時氣氛緊張，排名較後的香港代表丁子朗和區珀豪一起選擇了《2 Baddies》，可惜櫈未坐暖就被踢走，只好齊齊挑戰《活著Viva》。不過，他們仍表現樂觀，丁子朗說：「覺得呢首歌好有氣氛，可帶動到觀眾。」區珀豪則表示：「大街小巷都聽過，連我爹哋都會唱呢隻歌。」一心挑戰Rap組《X》的文佐匡因為排名較後，被排名較高的朱永強踢走。朱永強直言：「我覺得你的聲線不太適合這首歌。」文佐匡無奈轉組，傷心到一度扁嘴。文佐匡事後解釋：「佢都未聽過我唱Rap，點知我聲線唔啱？」

另邊廂，排名前10名的郭殿甲踢走選定《2 Baddies》的張勝希，難以接受事實的張勝希反問：「能告訴我理由嗎？」郭殿甲暗示隨後出場的高順位練習生都會陸續揀選《2 Baddies》，心有不甘的張勝希拂袖離座，嚇得其他練習生交頭接耳，紛紛指張勝希生氣了。

（即時娛樂）