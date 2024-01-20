麥美恩盼許文軒明年奪主持獎︰有信心他至少入5強 (15:44)

麥美恩（Mayanne）早前在TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳女主持」，她昨晚（19日）帶同獎座接受新城《開心大派對》薛家燕、范振鋒及思敏訪問，分享得獎感受。Mayanne透露得獎當晚的感言是早有準備，說幾年前奪得「飛躍進步女藝員」的經驗告訴她發表得獎感言時不要太急、說話要清晰，好好享受那一刻。Mayanne說︰「我貼中周奕瑋得男主持獎，他講感言時，我也忍不住眼濕濕。由於緊接會頒女主持獎，有份角逐的黃翠如提醒要忍住不要哭，我覺得很溫馨﹗」

被問到可希望緋聞男友許文軒（Edmond）得獎，Mayanne揚言︰「我和周奕瑋開了路，Edmond明年得獎會更實至名歸﹗因為今年太明顯，周奕瑋更值得有獎。有我們幫忙助力，我有信心Edmond明年至少入5強。希望明年可說出『實至名歸』這幾個字給他。親手頒獎給Edmond？不介意，這是很好的噱頭。」Mayanne表示下個目標是挑戰吳若希，當她的女配角。她笑言︰「她是一姐嘛﹗如果配吳若希，我可以屈就一點。如果是其他人，我就要爭做女一﹗女一對我來說很遙遠，看見佘詩曼得到3個獎，我真的很欣賞。」

思敏向薛家燕送上她在新城工作多年的相簿。薛家燕表示在新城工作逾20年很開心，最緊張是疫情期間透過Zoom做節目。

（即時娛樂）