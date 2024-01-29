不如食豪D｜馮盈盈上堂遲到 不失港姐霸氣 跟陸浩明互揭瘡疤 (13:42)

由陸浩明（6號）、名廚楊尚友（Christian）主持的14集J2節目《不如食豪D》，今晚（29日）和明晚（30日）兩集，由前港姐冠軍馮盈盈（FYY）擔任嘉賓，楊尚友以名貴的西班牙紅蝦及貴腐甜酒，配上FYY媽咪製作的蘿蔔糕，製作出「紅蔔艦」（西班牙紅蝦配馮家家傳蘿蔔糕）及一款甜品「今晚燉梨」（法國甜酒燉梨配希臘乳酪、燕麥片）。

FYY有「馮營養」稱號，緣於大學時修讀營養學學士，她目前仍修讀食品管理學碩士，她笑言每次做論文presentation時，都有很多笑料︰「做presentation真係做到好似做台慶司儀，跟手present整嘅食物。」」FYY自爆上趟為教授煮的一道「藍莓醬加米飯布甸」，菜名足以媲美《回魂夜》菜式的「豉汁蒸橙」、「椒絲腐乳西瓜」，可惜成績未能取A，她反問6號︰「唔煮嗰科攞A，畀教授食完我手勢嗰科就冇，點解會咁嘅？」6號妙答謂︰「可能大家專注食你煮嘅嘢，無聽你嘅presentation。」

節目中FYY自爆返學趣聞，因工作關係不時會遲到上堂，那時就要港姐上身，她自豪的說︰「你知啦工作繁忙，上堂時間又早，遲到少少梗有。當人哋準時坐晒喺度，自己要坐第一排，仲要full make up嘅時候，嗰時就要好似當選繞場一周嘅感覺，毫不尷尬無問題。」

FYY表示同學仔跟教授都好友善，不少更是TVB fans，每次放break都會過來要求合照。而FYY修讀食物營養學及管理的起因，原來同自少有病的弟弟有關，FYY感慨表示︰「細佬幾歲時嗰腎有問題，飲食要低鈉，嗰時屋企都唔識，以為低即係無，所以一滴鹽都唔好落。」當家人都大魚大肉的時候，弟弟每餐都只能食白飯、白烚雞翼及菜。令她萌生讀營養學，幫弟弟拾回飲食樂趣。

6號跟FYY因合作而熟絡，原來2人曾發生不少不為人知兼不能出街的趣聞，他們在節目內互揭瘡疤，率先爆是6號同女友Ayan經常放閃，已達「人神共憤」程度。

（即時娛樂）