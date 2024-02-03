河國榮離世｜放棄讀醫來港發展 簽約無綫成首位外籍藝員 (15:42)

河國榮昨天傳出死訊，他為外國華人線上超市擔任代言人的廣告片剛面世，他在廣告中分飾多角教辦年貨。（網上圖片）

河國榮最後演出的電影是去年上映的《超神經械劫案下》，飾演張敬軒的保安部主管上司。（網上圖片）

河國榮昨晚（2日）被發現在西貢一村屋內燒炭輕生，終年58歲。河國榮的本名Gregory Charles Rivers，是澳洲籍香港男演員。他在澳洲新南威爾斯大學修讀醫科時，因遇上一名香港留學生而開始接觸香港流行音樂，尤其喜歡張國榮的歌，他此後開始學習廣東話，希望能了解更多香港文化。張國榮曾於1985年到澳洲開演唱會，河國榮為了接近偶像，透過各種門路成為他的澳洲專用司機。他一名大學同學，提議河國榮改一個中文名，並將其姓氏「Rivers」直譯成為「河」，名字「國榮」則取自其名字「Gregory」的近似音。翌年，河國榮見譚詠麟也到澳洲開騷，他為一睹巨星風采，再次主動舉手當譚詠麟的司機。

跟兩位巨星接觸過後，河國榮決定入行追夢，於1987年隻身來港發展。他初來港時曾做過英語老師等工作，更曾以嘉賓身分在《譚詠麟87與你情不變演唱會》上跟譚詠麟合唱歌曲《朋友》。1988年初，河國榮得知無綫（TVB）招募會說粵語的外籍演員，遂面試應徵，成為TVB簽約的首位外籍藝員，首部參演的劇集為《大茶園》。多年來，他在電影及電視劇中多飾演警隊高層、跨國公司高層、律師、機師等專業人士角色。

2007年尾，河國榮機緣巧合下遇上周潤發，獲對方邀請擔任其英語導師，陪伴他到荷李活發展一年。2014年，河國榮除了演藝工作，亦和太太在西貢墟擺檔售賣咖啡及自家製作的寶石首飾，之後又自資灌錄翻唱1980年代廣東歌的唱片，惟後來因身體不適影響了出碟計劃。2016年，他因演唱二次創作歌曲《亞視永恆》而在網上爆紅，於毛記電視《第一屆十大勁曲金曲分獎典禮》奪得「香港區最受歡迎男歌星」及「曲金曲獎」。2017年，河國榮獲Netflix邀請拍攝美國諷刺戰爭電影《戰爭機器》的宣傳片，成為一時佳話。翌年，他一圓心願，舉行兩場音樂會紀念來港31年。

河國榮最後演出的電影是去年上映的《超神經械劫案下》，飾演張敬軒的保安部主管上司。河國榮昨天傳出死訊的10多小時前，他為外國華人線上超市擔任代言人的廣告片剛面世，他在廣告中分飾多角教辦年貨。

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（即時娛樂）