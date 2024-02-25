前麗的電視花旦李影加拿大離世 享年70歲 (14:54)

1970年代電視花旦李影於加拿大溫哥華離世，享年70歲。據知，早年移居加拿大的李影日前在列治文家中跌倒，今晨向上門探訪的朋友表示不適想嘔，朋友報警，醫護人員到場後為她進行心外壓急救，惜最後不治。

李影年輕時相貌標緻，1970年代在朋友鼓勵下投考麗的電視藝員訓練班，同期同學包括韓馬利、麥當雄及劉松仁。李影畢業後加入配音組為卡通片配音，及後成為演員，曾演過不少劇集，如《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》、《巨星》、《再生戀》及《大白鯊》等，是麗的當家花旦之一。除了演出電視劇，她又曾與鍾叮噹、南鳳及盧愛蓮組成4人女子音樂組合「紫荊花合唱團」，對撼當時無綫《歡樂今宵》的四朵金花。1988年，李影因移民加拿大而淡出。

李影曾與藝訓班同學劉松仁拍拖7年，1984年與商人沈海鍵結婚並育有兩女，其中一名女兒是2004年落選港姐沈穎婷。李影與沈海鍵的婚姻只維持了8年，兩人於1992年離婚。李影離婚後獨力照顧女兒，其間曾回港拍劇，如《阿SIR早晨》及《親恩情未了》。李影近年亦曾演出ViuTV劇集《好人好姐》及港台劇集《獅子山下2022》的單元故事。

沈穎婷2004年參選港姐後加入娛樂圈，幾年後轉職空中服務員。她截稿時未就母親死訊回覆；曾跟李影相戀的劉松仁則表示不知情，他表示兩人一直有聯絡，未聽聞她有什麼病，隨即匆匆掛線稱要打探消息。

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（即時娛樂）