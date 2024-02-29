婚後事｜「悅悅」雙面人演技獲讚 11歲鄭淽月多才多藝 (19:43)

根據官方播出第4集預告，悅悅跟同學仔訴心聲表示：「我唔想佢哋離婚。」同樣經歷過父母離婚的同學仔，以過來人身分教悅悅：「咁你記住要做雙面人喇喎。」（大會提供）

由陳自瑤﹑羅子溢﹑賴慰玲﹑黎諾懿和王敏奕等合演的無綫劇《婚後事》，今晚（29日）播出第4集，第4集以潘善仁（羅子溢飾）及張明芯（陳自瑤飾）女兒潘悅（鄭淽月飾）視點出發，帶出父母離婚對小朋友的影響及傷害。

本集點題句子為「爸爸媽媽離婚了...」，根據官方播出第4集預告，悅悅跟同學仔訴心聲表示：「我唔想佢哋離婚。」同樣經歷過父母離婚的同學仔，以過來人身分教悅悅：「咁你記住要做雙面人喇喎。」

跟著悅悅分別說出：「Daddy話係媽咪趕佢走，唔畀佢返屋企」、「媽咪話嗌交嗰陣Daddy會掟嘢，整傷媽咪」及「我真係好驚Daddy/媽咪，佢係壞人，我唔鍾意佢，我唔要同佢一齊住」，畫面配以分屏影像處理手法，感受到悅悅努力扮演雙面人的同時，亦感受到她的無奈及痛苦。

飾演潘悅的小演員鄭鿊月，甫出場獲好評，在第一集，她為替爸爸善仁補祝生日，提議與爸爸一齊整蛋糕，當時已要面對父母離婚困局的悅悅，向爸爸送上蛋糕後，即含淚緊抱爸爸表示掛念，場面感人。

現年11歲的鄭淽月，演出經驗豐富，除了拍劇外，還曾參與電影、微電影及廣告拍攝，並曾為兒童節目《Think Big》擔任小主持。除了演藝天分，鄭淽月還有其他專長及嗜好，動靜皆宜，她還曾代表香港出戰競技疊杯世錦賽，並勇奪季軍，堪稱多才多藝童星。

（即時娛樂）