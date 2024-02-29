絕佳的解決士｜吳珉錫惡人出頭毋懼比較 李智雅姜其永聯手復仇大快人心 (20:52)

由李智雅和姜其永主演的韓劇《絕佳的解決士》已登陸「黃Viu煲劇平台」！2人在最新一集確認合作關係，化身「復仇者聯盟」向吳珉錫大報復，劇情大快人心，刺激收視穩步上揚。

《解決士》講述韓國最強律師金莎拉（李智雅飾）慘遭「媽寶丈夫」盧律成（吳珉錫飾）和惡奶奶陷害入獄後，決心加入離婚解決企業「Solution」，懲罰不忠配偶，同時培養實力，誓要向夫家復仇！

劇情講到莎拉假裝親吻前男友董基俊（姜其永飾）以激怒前夫，此時她也發現律成與基俊一直追查的命案有關，於是她向基俊提出合作邀請，一個為復仇、一個為查明真相，2人成為完美拍檔，不過基俊取得律成是幕後黑手的關鍵證據後，卻被神秘男子擊中頭部浴血街頭。「復仇者聯盟」愈接近真相，復仇之路愈見危險。

吳珉錫在《解決士》飾演「媽寶惡人」盧律成，除了讓前妻李智雅為自己揹黑鍋，又聯黨結派操控輿論，還以不雅影片要脅第二任妻子為選舉造勢，是個不折不扣的反派角色；今次並不是他首演奸角，過去有不少觀眾讚他適合演反派。

吳珉錫也在記招上透露「壞人心聲」：「一部戲劇的反派要演得夠壞，劇集才會成功！我們提前討論了『盧律成』這個角色，讓我感覺我可以勝任；而且劇本也寫得相當出色，相信導演會好好地處理它。」李智雅更爆料指對方拍攝激動場面時，直接砸碎玻璃，入戲極深。

近年韓劇界惡人出頭，李伊庚憑渣男角色迎來事業高峰，韓媒難免也將吳珉錫和李伊庚比較，吳珉錫自信表示：「我也很喜歡那部劇集，不過我認為我和他是不同的反派！其實我覺得『盧律成』很可憐，因為連我都覺得他很糟糕，所以我很努力地站在他那一邊。」

（即時娛樂）