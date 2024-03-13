黃Viu活躍用戶突破6240萬 《7人的復活》3月底推出 (20:29)

由「金鐘編劇」徐譽庭編導，台劇《不夠善良的我們》雲集林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等合演。（大會提供）

《7人的復活》本月底推出，以原班人班打造。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」近年愈戰愈勇，自家品牌Viu Original去年在業務上取得佳績，每月活躍用戶（MAU）急升至6240萬名。

日前母公司電訊盈科發表「成績表」，「黃Viu煲劇平台」去年每月活躍用戶（MAU），急升至6240萬名，位列東南亞五地亞軍，連同串流時數均在區內排名第二，成績理想！

「黃Viu」亦參與香港國際影視展（FILMART），並公布本年度重點推介項目，包括Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》、全新愛情台劇《不夠善良的我們》和Viu原創菲律賓劇集《金秘書為何那樣》。

《7人的逃脫》憑校園產子、買兇殺女等荒誕情節登熱搜，成為韓國網民熱話，續作《7人的復活》本月底推出，以原班人班打造，今集加入CNBLUE成員李正信，並由「狗血劇教母」金順玉執筆，劇情有望進一步挑戰觀眾底線！

另外，由「金鐘編劇」徐譽庭編導，台劇《不夠善良的我們》雲集林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等合演，劇集也是林依晨與徐譽庭自12年前《我可能不會愛你》後再度聯手，當年2人拿下7座金鐘獎項。

由影視紅星Kim Chiu和Paulo Avelino主演的Viu原創菲律賓劇集《金秘書為何那樣》，改編自2018年同名人氣韓劇，故事講述英俊自戀的大企業副董事長，為了讓離職秘書回心轉意而扭盡六壬，2人在過程中萌生愛意。

（即時娛樂）