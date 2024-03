張振朗舊愛陳芷尤2019年離開無綫後返回家鄉新加坡發展,日前(12日)35歲的她在社交平台宣布婚訊,她在社交平台上載與男友拖手站在船頭,身後有「MARRY ME」燈牌、大束玫瑰花及氣球等裝飾的相、 無名指上的婚戒照片,以及疑是婚紗照的相。陳芷尤說︰「This year, another thing to be thankful for... Someone stole my heart, so I'm stealing his last name﹗(今年,還有另一件事值得感恩...有人偷走了我的心,所以我偷了他的姓。)」陳芷尤接受傳媒訪問時表示男友是新加坡人,兩人相戀時間雖然不算長,但有很多共通點,亦曾談及結婚事宜。由於年老的婆婆及姨媽均在香港,她計劃明年在新加坡及香港兩地舉行婚宴。

(即時娛樂)