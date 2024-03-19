麻雀樂團｜李佳芯與TVB傾續約無進展 相信新劇非告別作 (18:49)

郭柏妍在劇中要拉大提琴，她透露拍攝《尋找世界另一個我‧台灣篇》時傷了右手肘，休息了幾個月至近期才恢復練習。（林祖傑攝）

李佳芯（Ali）自2021年開拍的《有種好男人》後，終於回歸劇組，拍攝無綫（TVB）新劇《麻雀樂團》。她今天（19日）聯同譚俊彥、郭柏妍、黃洛妍等為劇集試造型時否認強勢回歸︰「咁啱監製記得我，真係好彩﹗」Ali表示《麻》本應之前開拍，受太多不能控制因素才延期至今。她續說︰「我冇計過隔咗幾耐再拍劇，就算好耐冇拍劇都唔會唔習慣。返到公司見到同劇拍檔，感覺返晒嚟。希望可以拍多啲劇，相信呢齣劇唔會係我告別作。演員當然希望遇上好角色，我依然鍾意拍劇。傾續約進展如何？之前有傾，但未有咁快有update 。」

Ali為新劇剪短長髮，角色要由年輕演到成熟，更要落場打麻將。她說︰「我本身識打，但唔識計番數。」為角色學彈琴的譚俊彥自嘲︰「我係全屋彈得最渣一個，連個女都走埋嚟話我。Ali個角色會幫我追夢，我哋關係就好似《城市獵人》嘅孟波與惠香，劇情好卡通化，好輕鬆。」兩人在劇中將有合唱情節，譚俊彥讚拍檔已不再「魔音」。

郭柏妍跟Ali一樣為角色剪短長髮，她認為是合適時間作新嘗試︰「新髮型嘅感覺好唔同，幾開心﹗我入行前已留長髮，為咗角色都捨得剪，有晒心理準備，剪嘅時候冇喊。」郭柏妍在劇中要拉大提琴，她透露拍攝《尋找世界另一個我‧台灣篇》時傷了右手肘，休息了幾個月至近期才恢復練習，希望觀眾日後不會從劇集畫面中看出她大拉提琴的壓力。

黃洛妍為角色將招牌黃色頭髮染黑，首次拍劇的她說事前沒特別準備︰「嚟得好突然，但好開心，對我嚟講係新嘗試。拍攝拉小提琴戲冇壓力，只係要配合鏡頭有啲唔同，我會抱住拍MV心態拍攝。」

（即時娛樂）