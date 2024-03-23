張蘭稱兒子汪小菲遭暗算 大S引狼入室 推跌保母楊阿姨 (19:13)

汪小菲昨天（22日）兩度跑到前妻徐熙媛（大S）入住的信義區豪宅地下大吵大鬧，最後驚動警方被帶回警局後，又聲稱要實名告發大S及其妹妹徐熙娣（小S）長期濫藥，惟後來接了一個神秘來電後即放棄報案，並回到與現任的台灣網紅女友Mandy租住的家，距離大S寓所直線距離不到500米，走路只需9分鐘就到達。

汪小菲的母親張蘭得知事件後護子心切，昨晚在社交平台開直播時激動說兒子被人暗算，被人激怒了才會又成為新聞人物。她說︰「可能又上了頭條，這是有人故意蓄謀的來激怒他（汪小菲），因為她太了解他了﹗」張蘭指大S「引狼入室」，而且「狼」可隨時逃回自己的國家，令她十分擔心，要汪小菲把女兒接走。張蘭又說是她叫汪小菲住近一點大S，因孫女從出世開始就是由保母楊阿姨照顧，希望能近一點有個照應。她指孫女昨天在學校被接走，具俊曄、大小S等一家六口把孩子搶上車，又把楊阿姨推倒，沒跟汪小菲打任何招呼，因而激怒汪小菲，汪小菲才會衝到大S的家。

對此，大S經理人回覆台灣《自由時報》︰「昨天人在家中坐，禍從天上來，還一個晚上來兩次。S家門口隨時都有記者蹲點，也都知道司機車牌號碼，他們說徐家1家6口衝去汪小菲租屋處打架搶人這話合理嗎？不會馬上被拍嗎？」大S經理人表示具俊曄將於5月初在台北華山開騷，目前正籌備得如火如荼。他說︰「請大家來現場確認這隻狼有沒有潛逃回韓國？我們真的疲於奔命，真心希望能安然落幕。」

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（即時娛樂）