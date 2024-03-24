勁甜麥婚宴｜麥明詩舊愛林作母親現身 嘆兒子沒此福氣 (22:07)

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師丈夫盛勁為（Keith）今晚（23日）在遊艇會舉行婚宴，獲不少圈中好友道賀，如洪永城、翁嘉穗與丈夫鄔友正、劉佩玥、陳庭欣、江美儀、吳業坤、丁子朗、黃德斌、監製戚其義、戴祖儀、鄧卓殷與未婚夫郭子豪等。麥大力、鄭衍峰、馮盈盈及龐卓欣則擔任一對新人的兄弟姊妹團成員。

麥明詩舊愛林作的母親王妮莉亦有現身，她坦言很喜歡麥明詩，慨嘆兒子沒有這個福氣。林媽媽說︰「雖然Louisa做不到我的新抱，做我的契女也好﹗我準備了大利市，祝福她早生貴子﹗開開心心﹗」她被問到參加兒子舊愛的婚宴可有尷尬時說︰「不會，林作也叫我玩得開心點，影多些靚相。我也勸他與Louisa應該再見亦是朋友﹗他們之前有感情，沒緣分也沒辦法，希望我的兒子也會幸福。」

林母透露去年在麥明詩安排下已見過盛勁為，讚盛勁為是個有型飛機師，比兒子林作靚仔。談到林作近日在社交網分享和裕美的婚紗相，林媽媽直言他們快結婚︰「應該也快，等他完成再說。他現在的事業幾好，我身為媽媽也開心。他之前幾個月過得不好，現在愈來愈好。」談到未來新抱裕美，她說︰「初時不看好他們，但林作差點坐監，見他們患難見真情。林作入醫院時，她為林作洗頭、在醫院陪伴，令我改觀，希望她對我兒子好。」

馮盈盈開心麥明詩嫁得如意郎君，首次當姊妹的她透露會在婚宴上分享一對新人的愛情故事。目前單身的她自言要專心事業，未來2年沒打算拍拖。麥大力撐拐杖現身，他透露年初在美國滑雪時跌傷，右腳大腿骨折，要動手術鑲入鈦金屬固定位置，休假至下月才復工。被問到和女友簡淑兒可有結婚計劃時，麥大力說︰「We will see﹗我們現在很開心﹗」細女剛出世的洪永城表示有兩個前世情人已足夠，太太梁諾妍仍在醫院。被問到大女可有呷醋，他說︰「我已跟護士學會招數，代妹妹送禮物給她，讓她知道妹妹很識做。」洪永城指細女的鼻子似他，眼睛、嘴巴就似媽媽。

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（即時娛樂）