Edward Chan作品展｜側田感觸落淚 陳柏宇負傷撐拐杖獻唱 (18:51)

著名音樂監製Edward Chan（陳浩然）一連兩場在亞博舉行的《Blueprint of Memories, by Edward Chan》首個音樂作品展，昨晚（24日）完成尾場演出，演出單位包括側田、陳柏宇、 林奕匡、方皓玟、Dear Jane、黃妍、葉巧琳、盧瀚霆（Anson Lo）、Daniel Toh、Edwin Tong、Cousin Fung、徐浩、ROVER，還有與Edward識於微時的林一峰、周柏豪，尾場擔任特別嘉賓的王菀之。

陳柏宇前晚出場唱陳奕迅的《忘記歌詞》，落樓梯時不慎跣腳跪低，昨晚他仍負傷上陣，撐拐杖上台再唱《忘記歌詞》，獲得不少歡呼聲鼓勵，陳柏宇所屬的唱片公司表示，醫生建議他這幾天要多休息，但他也希望繼續支持Edward，所以昨天綵排完，大家商討後決定唱一首歌，之後他便離開場館。

Edward今次將部分作品改編，還讓歌手們互換演出歌曲，罕有聯乘，包括Dear Jane與盧瀚霆合唱《到此為止》，側田與林一峰合唱《一支煙的時間》，林奕匡與葉巧琳演繹《高山低谷》以及盧瀚霆與方皓玟合唱《Unlock Me》等，同時剛出道的樂隊ROVER也有份亮相，他們獻唱出道歌《秒速8公里》，而特別嘉賓王菀之則演繹《好時辰》和《小團圓》。

有了頭場經驗，尾場Edward表現得更輕鬆享受，不時邊彈琴邊與歌手合唱、擊拳交流、好像在Anson Lo唱《神隊友》時，2人邊擁抱邊唱；近年移居海外的側田，在唱《一念》時突然感觸落淚，他說：「我知道唔應該講嘢！但𠵱家好少喺香港，少咗一齊玩音樂，真係好多謝Edward，喺我低潮時整咗好多首歌幫我！」獲得現場不少觀眾以掌聲鼓勵。

正在忙各地巡唱的王菀之，為支持Edward開騷，一直爭取出席至最後一刻，成功為昨晚特別表演嘉賓，王菀之說：「我同Edward識於微時，我們細個都是香港兒童合唱團，有共同音樂老師及前輩，好似家人一樣，我們很多音樂話題與默契。最近Edward與我巡迴演出，原先今日沒檔期出席，知道有期的時候，已經是開騷前幾日，自己怕打亂Edward安排，但都要親身來支持他，答謝他對音樂付出。」

Anson Lo則說：「今次最開心可以同方皓玟合作，她是超級多元化藝人，今次能夠合作是超級大榮幸，知道Edward要搞作品展，我一口應承，他除了是我的監製，更是我恩師，任何形式支持都會付諸實行。與Edward一齊唱《神隊友》一段，Edward話好緊張，他很少在人面前唱歌，他還建議綵排多一次，我當然樂意。」

完成首個作品展，Edward在台上謝幕時略帶感觸：「一直自覺還差一點不夠優秀，我看似順利，但其實經過不少關口，每次都很幸運，我的朋友全部都很優秀，他們都會幫助我，他們的優秀填補了我的差一點，感謝台前幕後優秀人員幫我完成今次音樂會，沒有他們，我甚麼都不是。好多謝各位歌手分享我的音樂，沒有他們演繹，我的音樂亦很難傳到大家身上。」

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（即時娛樂）