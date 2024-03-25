魏浚笙睇好Stanley攞獎 自謙身材唔夠勁：只係「乒乓波」 (20:17)

Jeffrey自謙身材不夠勁，又指胸肌屬「乒乓球」。（鍾偉茵攝）

Jeffrey和Stanley互送高帽，不約而同看好對方膺年度新人男歌手獎。（鍾偉茵攝）

魏浚笙睇好Stanley攞獎 自謙身材唔夠勁：只係「乒乓波」

ViuTV頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》，將於5月12日假亞洲博覽館舉行，今日（25日）在九展舉行記者會，並公布入圍歌手名單。

魏浚笙（Jeffrey）共獲4個獎項提名，包括憑《第一個迷》角逐「年度流行歌曲獎」、「評審團表揚獎流行歌曲」，又入圍「年度男歌手」、「年度新人男歌手」，Jeffrey表示對獎項抱隨緣態度，對於獲MIRROR的邱士縉Stanley（大表哥），看好成為「年度新人男歌手」得主，他反推舉Stanley勝算較高：「我都睇好佢攞獎，早前睇佢喺演唱會上騷胸肌，震撼我眼球，嘩咗幾聲。」

提到Jeffrey以前騷過胸肌，身材也不弱，得到不少迴響，他謙稱：「我唔夠勁，我只係小波、乒乓球，輸晒，近期我變得收歛，因為早前翻看去年照片，覺得自己腫脹，想瘦少少，但都會積極操肌，因為健胸運動對唱歌有幫助，而且夏天著背心出鏡更加靚。」

馮允謙（Jay Fung）獲8個提名，入圍男歌手、唱作歌手、流行歌曲、搖滾歌曲、節奏藍調歌曲及評審團表揚獎項目，他自評去年推出4首歌，產量比其他男歌手少，因為要兼顧幫其他歌手寫歌，變相自己推出作品相對少，今年1月已努力派歌。

至於能否「冧莊」追平去年奪得「歌曲」和「唱作歌手」獎，他就抱平常心：「我唔諗太多，我唔想只為獎做歌，主要想做自己鍾意嘅音樂，有獎當然好，可以報答公司。」問到誰是最大競爭對手？他說：「好多唱作人都有寫歌，個個都有機會，只能夠講做好自己。」

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（即時娛樂）