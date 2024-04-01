《填詞L》票房破450萬 鍾雪瑩自覺封后機會微 黃綺琳稱「序有應得」 (22:44)

導演黃綺琳力撐鍾雪瑩得獎，但覺機會很微：「有人話金像獎是『序有應得』，年紀大較著數，我翻查資料，睇候選者幾時生日，發現鍾雪瑩最年輕。」（劉永銳攝/資料圖片）

鍾雪瑩憑電影《填詞L》角逐「第42屆香港電影金像獎」最佳女主角，對手分別是《白日之下》余香凝、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅、《毒舌大狀》王丹妮。

《填》片導演黃綺琳力撐鍾雪瑩得獎，但覺機會很微：「有人話金像獎是『序有應得』，年紀大較著數，我刻意翻查資料，睇候選者幾時生日，發現鍾雪瑩最年輕。」曾醉心填詞的黃綺琳對於該片並獲最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲提名，覺得已有交代，而電影票房截至昨天（3月31日）為止，衝破450萬元。

鍾雪瑩也自覺得獎機會很微，首次擔正演出便獲提名影后已很開心，她笑言若勝出，應該贏在《填詞L》是女性電影，全片圍繞著她，戲分由頭擔到尾。她透露最初電影找她演出時，以為是騙案，因監製稱會拍一部以填詞為題材電影後，每隔2個月傳信息給她說「《填詞L》搞緊」，就沒有下文。直至半年後給她看導演著作《我很想成為文盲填詞人》才知是真的，她說：「我睇完本書，覺得導演非常有趣，竟然用古典音樂改詞參加比賽，原來會有人那麼想做一件事，章法錯都沒所謂，很期待拍成電影會是什麼面貌。」

《填詞L》改編自黃綺琳著作《我很想成為文盲填詞人》，講述她追尋成為專業填詞人夢想，談到拍成電影，是受鄧麗欣（Stephy）一句說話啟發：「Stephy為《金都》錄主題曲時，讚我填詞不錯，問我是否第一次填詞，勾起我以前喜歡填詞，並填過很多首Demo，夢想成為填詞人，但最終放棄。重看自己著作的同時，剛巧監製黃鐦又覺得這本書很有趣，想將之拍成電影，便撮合此事。」

黃綺琳透露該片是自資作品，製作費280萬，她與監製各佔一半，雖然很多演員仗義幫忙或友情價參演，但在缺乏資金之下，要拍下又停下，待她工作儲夠錢再開工，加上疫情期間拍攝，有幾場往返香港、台灣取景，隔離需時，15日戲分拍足一年。她承認這方法拍攝更浪費金錢，但沒有辦法，如果不開拍，拖延下去可能不了了之，她堅持拍攝，因電影是第一個講粵語歌詞的故事，她笑言：「當時沒想過Total Lost會怎樣，現在先知驚。」

她很喜歡粵語歌詞，有聲調和璇律配合是件可愛的事，其他語言沒廣東話放入歌曲那麼有趣，說：「我人生第一次改編歌詞在中學時期，將《五星級的家》和《半斤八両》放在舞台表演， 當時覺得自己有少少填詞天分和成功感，開始想做填詞人。」

但她填詞之路並不平坦，因太過辛苦，覺得並不太適合，在2012年寫《我很想成為文盲填詞人》時決定放棄，轉跑道當編劇，她說：「之前簽約一間唱片公司做填詞人，但寫這本書之後就沒續約，轉做編劇。我做填詞人投放了那麼多精神和時間，仍然原地踏步，其他人遲過我出道已經成功，又有些人可以安穩掙錢、結婚生仔去另一個階段，自己好像落後大市，孤單感很強，跟戲中劇情相似，最不開心有個歌手看完我份歌詞之後，疑似抄襲，寫了另一份歌詞向唱片監製推銷。」

黃綺琳選擇鍾雪瑩擔任《填》片女主角，因為對方是填詞人，年齡亦適合，她說：「聽過她的作品，覺得她很厲害、很有力量，是個有塑性的演員。」

鍾雪瑩覺得自己做填詞人相對幸運，因年代已不同，說：「導演填詞的年代是2004、2005年，當時好靠電子郵件和討論區才找到一些用樂器演奏的Demo，我2015年、2016年接觸填詞，已經可以用電腦，用Program撳Demo，很多同學用這方法做唱作歌手。另外又有一個叫『埋班作樂』，學生只要曾經填詞就可以報名，面試成功便會安排音樂監製和歌手配對，有很多免費Program令入行變得容易。」

（即時娛樂）