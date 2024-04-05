黃子佼被爆買未成年不雅片 孟耿如︰這段婚姻是我的選擇 (18:37)

台灣藝人黃子佼的太太孟耿如表示這段婚姻是她的選擇，她要負起責任，會盡全力陪伴和付出。（孟耿如fb圖片）

台灣藝人黃子佼被發現從偷拍網站購買不雅影片，當中7段的女主角為未成年少女。他的太太孟耿如今日在社交平台發文，代丈夫向受影響人士道歉。（自由時報圖片 / 明報製圖）

台灣藝人黃子佼去年被爆涉性騷擾及涉騙女生影裸照，檢警搜查其寓所時發現他在個人硬碟中收藏百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段的女主角是未成年少女。他最後獲緩起訴處分，但需繳庫120萬台幣（約29.2萬港元）及需撰寫至少1200字的悔過書。黃子佼昨晚（4日）在社交平台發文公開道歉，強調已反省數月，並承諾絕不再犯。黃子佼這次事件引來外界撻伐，其妻子孟耿如遭受波及。孟耿如今日在社交平台發文，代丈夫向受到影響的人道歉，同時強調這段婚姻是她的選擇，她會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。

孟耿如文章內容如下︰

思考了很久，我應該要說些什麼，卻不知道到底能怎麼說才能表達完全，真的很難面面俱到，字字都可能傷害到更多人，但我盡可能的斟酌所有的用字，轉達我知道的、我看到的。

未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否。判決的結果完全尊重司法給的懲處。

很多事情我是同時間跟大家一起得知很多細節，相關的審判和聲明是交由律師事務所去做回覆。

非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；

這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！

該受的懲處必須面對、承擔；黃子佼是我的先生，但觸法也無法寬待。

這段時間都是我一直陪伴在他身邊，他所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉我都看在眼裡。

我期許我自己能有更多的力量，來為社會再多做一些什麼，這是我知道我們可以共同努力的，我們會投入公益幫助社會上更多人。

謝謝相信黃子佼真的悔過的人。

也再次跟受到影響的人道歉，對不起。

身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。

非常對不起造成大家的困擾。

（即時娛樂）