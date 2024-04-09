開心速遞｜「熊心如」蘇韻姿親證離巢：跳出舒適圈 接受新挑戰 (13:21)

曾參加2016年港姐的蘇韻姿（Andrea），憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》「紅衫魚」熊心如一角成功入屋，原本在劇中她有望和陳浚霆組成CP，但後來傳出她的工作態度問題未有改善而遭雪藏，之後已不再見她出現《開心速遞》，近日傳出Andrea離巢消息，她的Ig亦不再見有任何無綫經理人聯絡資料，而無綫官網藝員名單她的名字也被消失。

今午（9日）Andrea在Ig貼出當年參加港姐時的照片，撰長文交代去向並承認離巢，她寫道：「𠵱家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。

首先要多謝珍姐（曾勵珍），喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多咗人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。

多謝樂小姐（樂易玲），由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！

多謝志偉哥（曾志偉）！你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。

多謝監製祥哥（林建祥）！喺拍攝愛回家呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！

多謝監製佳導（鍾澍佳），俾個好好嘅機會我參與黑色月光，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！

仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。

最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！

相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。」

（即時娛樂）