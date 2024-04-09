黃建東再以藝員身分參加無綫綜藝 網民嘲搶素人個位：佢應該做助教 (21:55)

無綫藝人黃建東在2011年參加「香港先生選舉」，獲演藝潛能大獎，從而簽約成為無綫電視基本藝人合約男藝員。黃建東其間拍過不少劇集，又參演過多個綜藝節目，包括2021年的《識貨》到2022年的《全城一叮》及《全能司儀選拔大賽》，今年他又報名參加《福祿壽訓練學院》，前晚（7日）播出第2集，黃建東以「一人Avantgardey」姿態跳唱《打雀英雄傳》及《跳舞街》的黃建東，獲阮兆祥讚：「因為我扮過，我知道跳《跳舞街》頭先嗰個版本係幾咁辛苦。」李思捷亦讚黃建東：「你喺公司咁多年，你無論做咩崗位，你都係做盡自己百分之一百，好犀利！」

網民對黃建東再以藝員身分，參加無綫綜藝節目，意見不一，有讚亦有彈，有網民在討論區發文：「個個比賽都有佢（黃建東）份，好心比的機會新人啦，參加咗咁多都唔紅就知自己咩料今日福祿壽又有佢。」

不少網民留言和應：「搶走素人個位。佢自己做電視台，乜都做過晒，又有人脈。知否每一個機會對於素人，是很珍貴」﹑「以佢的履歷，佢的崗位應該係做助教，幫手訓練學員，而唔係搶位。」﹑「呢的機會真係好難得，成日都霸住個位，都唔知想點」﹑「佢咩都去參加，都唔知佢想點。」﹑「因為做極都上唔到位。就乜都要試。」等；

不過亦有網民認為：「扮野（嘢）個門檻對於素人黎（嚟）講高過唱歌，所以好難有真素人」﹑「人人平等」﹑「人哋參加比賽都唔滿意咁奇怪」等。

黃建東前天在社交平台抒發感受：「今次《福祿壽訓練學院》呢個真人show扮嘢比賽機會來了，自己都喺度諗係咪要再參加比賽？怕唔怕會輸？驚唔驚俾人話我參加得太多比賽？

不過心裏面對於演藝嗰團火仲燒得好旺嘅我，諗咗一陣好快就決定報名。因為2022年司儀大賽得到過嘅嘢，已經係屬於2022年，而家係24年喇唔該，it's time for a new chapter la~

同埋參加比賽最緊要係可以挑戰自己，以及繼續發掘自己嘅潛能。我自己成日都好想發掘黃建東唔同嘅可能性，只要我唔怕輸唔怕醜，anything can happen!咁仲有我本身都好鍾意扮嘢㗎嘛，我相信呢個比賽我會玩得好開心~」

相關新聞：《福祿壽》海選入圍者誕生 黃建東入圍 「古惑包皮」被Foul

（即時娛樂）